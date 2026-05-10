América de Cali y Santa Fe empataron 1-1 en los cuartos de final de la Liga BetPlay de la Dimayor

En el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay de la Dimayor, América de Cali y Santa Fe empataron 1-1 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El equipo local, respaldado por su afición, fue creciendo en el partido y logró igualar el marcador al minuto 47 por medio de Adrián Ramos.

El inicio de los playoffs de la Liga BetPlay de la Dimayor vio a América de Cali y Independiente Santa Fe enfrentarse en el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde se jugó a un empate 1-1.

El equipo local, respaldado por su afición, fue creciendo en el partido y logró igualar el marcador al minuto 47 por medio de Adrián Ramos. Ambos equipos tuvieron mayor iniciativa ofensiva y registro más remates, pero Santa Fe cayó más veces en fuera de juego y América tuvo una ligera ventaja en tiros de esquina. La serie queda abierta para el partido de vuelta, donde ambos equipos buscarán asegurar su clasificación a las semifinales tras un duelo parejo





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