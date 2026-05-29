América se despide de la Sudamericana con empate y滞留在 avanza lentamente en Barranquilla

El equipo colombiano América cerró su participación en la Copa Sudamericana con un empate sin goles ante Macará, mientras que en Barranquilla el Punto de Abastecimiento Solidario, prometido para 2025, sufre retrasos significativos y su entrega se postergaría hasta 2026, generando desconfianza en la comunidad.

El América de Cali y el Macará de Ecuador empataron sin goles en el estadio Pascual Guerrero, en un partido correspondiente a la Copa Sudamericana .

Este resultado significó la despedida del equipo colombiano del torneo continental. En otro ámbito, el Punto de Abastecimiento Solidario (PAS), un proyecto de plaza de mercado prometido por el Departamento de Prosperidad Social en Barranquilla, presenta un significativo retraso en su ejecución. La obra, que estaría ubicada en un lote de 871 metros cuadrados en el sector de Barlovento, apenas supera el 30% de avance, muy lejos de la fecha de entrega inicialmente prevista para finales de 2025.

Los habitantes de la zona y los potenciales beneficiarios, como los vendedores informales, expresan su frustración ante la lentitud de los trabajos y la falta de comunicación por parte de las autoridades. Según la entidad, los retrasos se deben a condiciones de seguridad, factores climáticos y aspectos propios de la ejecución, además de la pausa por estudios del suelo.

Se proyecta que, tras culminar la estructura metálica de cubierta, las obras podrían terminar en agosto de 2026, con una inversión de más de 2.800 millones de pesos y un avance financiero del 8,1%. El proyecto busca incluir locales comerciales, un centro de acopio, comedor y cocina comunitaria, pero la comunidad denuncia que no es incluida en los comités y que existe silencio hacia sus inquietudes





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

América De Cali Copa Sudamericana Macará Punto De Abastecimiento Solidario Prosperidad Social Barranquilla Retraso Obras Plaza De Mercado Barlovento Inversión Social

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

América vs. Macará EN VIVO: online y gratis el partido de la Copa SudamericanaEn la capital del Valle del Cauca se enfrentan el primero y segundo del Grupo A para definir cuál equipo avanza a octavos directamente y el otro que se irá al repechaje.

Read more »

América de Cali se despidió de la Copa Sudamericana: no pudo con MacaráEl conjunto escarlata no paso del empate con el equipo ecuatoriano, y quedó eliminado por la diferencia de gol.

Read more »

Fracaso escarlata: América empató con Macará y se despidió de la Copa SudamericanaEl compromiso correspondía a la sexta fecha del Grupo A y tenía un valor enorme para el equipo colombiano.

Read more »

América 0-0 Macará: Eliminación de la Copa SudamericanaEl equipo colombiano América quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 0-0 con el ecuatoriano Macará en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Con este resultado, América se ubica tercero del Grupo A con 9 puntos, igualado con Tigre, pero inferior en los criterios de desempate, mientras que Macará aseguró el primer lugar con 10 unidades. El conjunto escarlata necesitaba una victoria para seguir con vida en el torneo, pero se encontró con una defensa ordenada que resistió los 90 minutos.

Read more »