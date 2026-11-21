América de Cali y Deportivo Cali iniciaron con un empate sus campañas en los cuadrangulares finales del FPC 2020. Descubre los detalles.

La jornada inaugural de los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano, disputada el viernes 20 de noviembre, marcó el inicio de la fase decisiva del torneo. Tres encuentros definieron el primer día de competencia, destacando el desempeño de los equipos vallecaucanos, América y Deportivo Cali, quienes llegan como principales candidatos al título tras ocupar el segundo y tercer lugar en la tabla general respectivamente. Sin embargo, ni uno ni otro lograron la victoria en su debut, concluyendo ambos partidos con empates que complican su camino hacia la gloria en diciembre.

Empate técnico en el Américo Montanini

El primer partido se llevó a cabo en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, donde el equipo local enfrentó a América en un duelo de alta intensidad y emoción. El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Peirano demostró su solidez como equipo local, aunque el visitante supo responder con efectividad. El marcador reflejó un equilibrio perfecto con un 2-2 final, gracias a los goles de Luciano Pons para Bucaramanga a los minutos 18 y 33, y las respuestas de Jhon Murillo y Tomás Ángel para el América a los 8 y 38 minutos.

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David González, técnico del América, consideró el resultado como justo y positivo dada la calidad del rival. En sus declaraciones posteriores al encuentro, el estratega enfatizó la necesidad de aprovechar las ocasiones perdidas en la primera mitad, citando un golpe al palo y un remate por encima como errores menores que separaron la victoria del empate. Aun así, reconoció el esfuerzo conjunto de ambos equipos que entregaron todo en la cancha.

El Clásico Añejo se define en la defensa

En otra de las citas destacadas de la fecha, el Deportivo Cali recibió a Millonarios en el estadio Olímpico de Palmira para lo que se conoce como el Clásico Añejo. Este partido se caracterizó por una marcada predominancia defensiva, donde las figuras destacadas fueron los integrantes de la zaga de ambos conjuntos. Tanto los defensas azucareros como los del equipo embajador lograron mantener sus porterías invictas, otorgando un punto valioso para el Cali en un escenario difícil.

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La ilusión de clasificarse entre los ocho mejores después de tres años sirvió de combustible para el Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, quienes buscaban abrir el marcador desde el inicio. Sin embargo, Millonarios, bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, controló los tiempos del partido y frustró las intenciones ofensivas del equipo verde. El empate a cero reflejó la rigidez defensiva mostrada por ambos guardametas y la dificultad para generar peligro claro.

Rafael Dudamel se mostró autocrítico tras el encuentro, reconociendo que el equipo no presentó su mejor versión. El técnico subrayó que, aunque el resultado de un punto no era lo ideal ni lo esperado, el comportamiento defensivo permitió salvar la situación. Explicó que hubo imprecisiones en varios pasajes del juego y que el equipo debe trabajar para mejorar su funcionamiento colectivo en las fechas restantes de los cuadrangulares finales.

Calendario y próximos desafíos

La competencia continuará el miércoles 24 de noviembre con dos partidos cruciales que definirán la dinámica del Grupo B. Millonarios recibirá a Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá con inicio programado para las 6:20 p.m. Este encuentro permitirá a los bogotanos tratar de sumar puntos en casa tras el empate sin goles frente al Deportivo Cali.

Finalmente, el duelo más esperado de la fecha siguiente será el clásico del Valle entre América y Deportivo Cali, programado para las 8:30 p.m. en el mismo escenario. Este choque directa entre los dos equipos vallecaucanos será determinante para definir quién toma ventaja en la lucha por el título, sumando a la tensión de un torneo que ya muestra signos de alta competitividad desde la primera fecha de la fase final.