América de Cali y Millonarios comparten la cima del Grupo B en la Liga BetPlay tras obtener victorias contundentes el 24 de noviembre.

La competencia por la final de la Liga BetPlay 2 adoptó una configuración clara tras la jornada disputada el martes 24 de noviembre. América de Cali y Millonarios se ubican en la parte superior de la tabla de posiciones del Grupo B, consolidándose como los principales candidatos a clasificar. Ambos conjuntos Bogotano y Vallecaucano obtuvieron victorias significativas en esta segunda fecha, lo que les permite sumar cuatro puntos cada uno y mantenerse en la lucha directa por el primer lugar.

Millonarios goleó a Atlético Bucaramanga

El Club Atlético Millonarios alcanzó su primer triunfo en esta fase de cuadrangulares al imponerse 4-1 ante Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. Francisco Chaverra, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras, quien anotó dos goles, fueron los protagonistas decisivos del encuentro. Esta victoria permitió al equipo embajador acercarse directamente al líder del grupo, demostrando una capacidad ofensiva superior a las dificultades presentadas por su rival santandereano.

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El equipo de Santander, que había sido un protagonista relevante del campeonato hasta el momento, no logró encontrar respuestas efectivas contra los ataques bogotanos. José García marcó el descuento para los visitantes, pero el resultado final refleja la superioridad del conjunto que busca la clasificación. La derrota deja a Atlético Bucaramanga con una sola unidad en la tabla, aumentando la presión sobre sus resultados futuros.

América de Cali dominó el clásico vallecaucano

América de Cali ratificó su posición en la cima del Grupo B al vencer 2-1 al Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero. El jugador Tomás Ángel fue la figura del partido al marcar un doblete que sentenció el duelo frente a su clásico rival. Este resultado permitió a la Mecha defender el liderato y enviar un mensaje claro a sus competidores en la búsqueda del cupo a la final.

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El Deportivo Cali descontó el marcador a través de Andrés Rodríguez, conocido como Tití, y buscó activamente el empate en los minutos posteriores. Sin embargo, la defensa escarlata se mantuvo concentrada y el equipo visitante careció de precisión en los momentos críticos. La asistencia masiva al estadio creó un ambiente especial que impulsó la ilusión de la afición por alcanzar la fase final del torneo.

Situación actual y próximos pasos en el Grupo B

La clasificación del Grupo B muestra a América de Cali y Millonarios con cuatro puntos, aunque el equipo escarlata ocupa la primera posición debido a criterios de desempate. Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga continúan con una unidad, lo que obliga a ambos equipos a reaccionar inmediatamente en la próxima jornada para no comprometer sus aspiraciones de llegar a la final. Los cuatro participantes ya disputaron dos encuentros y se preparan para la tercera fecha.

La tercera jornada marcará el ecuador de los cuadrangulares semifinales y será determinante para definir a los finalistas. América y Millonarios tienen la iniciativa de mantener la regularidad para permanecer en la cima. Por su parte, los equipos con menos puntos deben sumar en sus siguientes enfrentamientos para evitar quedar eliminados antes de que finalice la fase de grupos.

Continuación de la competencia en el Grupo A

La acción en los cuadrangulares semifinales continuará el miércoles 25 de noviembre con los partidos del Grupo A. Independiente Santa Fe recibirá a Once Caldas desde las 6:20 p. m. con la obligación de recuperarse tras su derrota previa ante el DIM. Este encuentro es crucial para el equipo bogotano que busca reaccionar ante su afición en casa.

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Más tarde, a las 8:30 p. m., Atlético Nacional enfrentará al Medellín en el clásico antioqueño. El Verde llega tras un empate 0-0 contra Once Caldas, mientras que el Poderoso inicia con fuerza tras vencer a Santa Fe en su primera fecha. Los resultados de esta jornada podrían empezar a marcar diferencias claras en ambos grupos, ya que cada punto resulta esencial para definir quiénes disputarán la final del fútbol colombiano.