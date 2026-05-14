American Horror Story: ¿El Regreso de las Brujas? Estrenan Imágenes de la Temporada 13 con el Cast Original

Un elenco de personajes icónicos y villanos abarcados de misterio y terror regresarán a la franquicia para una temporada 13 cuyo título aún no ha sido revelado. Los primeros adelantos mostrarán una oscura escena en la academia, parecida al universo multiverso de la televisión antes de que se revelen los últimos desarrollos.

El regreso de las brujas? Se filtran imágenes de la temporada 13 de American Horror Story con el cast original Los fans de la famosa serie han mostrado su emoción tras los primeros adelantos de lo que será la temporada 13 El universo de Ryan Murphy ha vuelto a llamar la atención del internet.

Tras meses de especulaciones sobre el futuro de la antología de terror más famosa de la televisión, las redes sociales han estado atentas a la filtración de las primeras imágenes oficiales y el logo de lo que sería. Lo que comenzó como un rumor hoy cobra fuerza con un detalle que los fanáticos han esperado por años: el regreso del elenco original y la conexión definitiva de todas sus pesadillas.

Las imágenes filtradas, que ya circulan masivamente en X, muestran el esperado retorno a la emblemática Academia Miss Robichaux para Jóvenes Excepcionales. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas es el elenco que aparece en el set Se ha confirmado la presencia de personajes icónicos como Cordelia Goode, Madison Montgomery, Queenie y Mallory. La posibilidad de una secuela directa o una nueva expansión del arco de las brujas (vistas por última vez en, no todo es magia blanca.

Las filtraciones revelan un giro oscuro que ha dejado a los seguidores sin aliento: la presencia de los villanos más aterradores de la serie compartiendo espacio con el aquelarre. Según las fotografías y reportes del set, personajes comoy hasta figuras históricas llevadas a la ficción comoestarían vinculados a la trama dentro de la academia.

Este “multiverso del terror” sugiere que la temporada 13 podría ser la culminación épica de la franquicia, reuniendo los elementos más perturbadores de temporadas como, donde se han captado movimientos de cámaras y escenografía que coinciden con la estética de las imágenes filtradas.





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