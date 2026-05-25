Amigo de supuesto cirujano revela detalles sobre cómo escapó a Venezuela

La Fiscalía General de la Nación reunió el testimonio de un amigo cercano a Eduardo David Ramos, quien afirmó que notó que estaba inquieto antes de escapar a Venezuela. La investigación sigue adelante y se busca esclarecer los detalles del caso.

Un amigo cercano a Eduardo David Ramos , el supuesto cirujano que habría operado a Yulixa Toloza , reveló detalles sobre cómo escapó a Venezuela. El testigo afirmó que Ramos salió de su casa con maletas y que notó que estaba inquieto.

La Fiscalía General de la Nación reunió el testimonio de este amigo cercano a Ramos, quien trabajó en restaurantes y luego en oficios relacionados con la salud. El pasado 13 de mayo fue el último día que se tuvo rastro de Yulixa Toloza, quien fue intervenida en el centro estético en el que Ramos trabajaba como supuesto cirujano. La investigación ha avanzado y se ha enviado evidencia a Venezuela para procesar a responsables de su crimen.

La mujer yacía en una camilla hospitalaria pálida y con los labios morados, y se reveló un video de las cámaras de seguridad que mostraba el momento exacto en que Toloza fue sacada en un carro. Ramos regresó a su casa hacia las 5 de la tarde y afirmó que viajaría por motivos de trabajo y regresaría el fin de semana. Posteriormente, autoridades confirmaron la captura de los tres principales implicados en Venezuela.

La investigación sigue adelante y se busca esclarecer los detalles del caso





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