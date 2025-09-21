Amnesia Infantil: Nuevas Perspectivas sobre la Memoria en los Primeros Años de Vida

Un estudio reciente desafía las teorías sobre la amnesia infantil, sugiriendo que los bebés podrían formar recuerdos que luego no recuerdan. La investigación explora el papel del hipocampo y la posibilidad de que los recuerdos infantiles estén almacenados pero inaccesibles. Se analiza la dificultad de determinar la autenticidad de los recuerdos de la infancia y su impacto en nuestra identidad personal.

¿Por qué no recordamos los primeros años de vida, como el día en que nacimos o nuestros primeros pasos? Esta pregunta ha intrigado a neurólogos y psicólogos durante mucho tiempo, un fenómeno conocido como amnesia infantil. Aunque se han propuesto diversas explicaciones, una investigación reciente ofrece nuevas perspectivas sobre cómo se desarrolla la memoria en los bebés y podría cambiar la forma en que entendemos este proceso crucial.

El profesor Nick Turk-Browne, experto en Psicología y Neurocirugía de la Universidad de Yale, explica que el debate se centra en dos preguntas clave: ¿Los bebés forman recuerdos que luego no pueden recuperar, o simplemente no crean recuerdos durante los primeros años? La mayoría de los investigadores, hasta hace poco, asumían que la falta de un sentido del yo completamente desarrollado, la incapacidad de hablar o el desarrollo incompleto del hipocampo, la región cerebral clave para la formación de la memoria, impedían la formación de recuerdos en la infancia temprana. El hipocampo, que aumenta significativamente de tamaño durante los primeros años de vida, ha sido objeto de intensa investigación para comprender su papel en la memoria infantil.Un estudio reciente, liderado por el profesor Turk-Browne, pone en duda la idea de que los bebés no formen recuerdos. En esta investigación, publicada a principios de este año, se examinó la actividad cerebral de 26 bebés de entre cuatro meses y dos años mientras veían imágenes. Posteriormente, se les presentaron las mismas imágenes junto con otras nuevas, analizando sus movimientos oculares para determinar si reconocían las imágenes originales. Los resultados mostraron que los bebés con mayor actividad en el hipocampo al ver una imagen por primera vez eran más propensos a recordarla, especialmente aquellos mayores de 12 meses. Este hallazgo sugiere que el hipocampo comienza a codificar algún tipo de memoria alrededor del primer año de vida. Sin embargo, Turk-Browne advierte que aún queda mucho por investigar. Si bien los resultados sugieren que los bebés pueden formar recuerdos, persisten interrogantes sobre cómo se almacenan y recuperan esos recuerdos. ¿Dónde se encuentran estos recuerdos? ¿Permanecen en el cerebro, pero inaccesibles en etapas posteriores de la vida? Estudios en animales, como un experimento con ratones que recuperaron recuerdos infantiles mediante la activación artificial del hipocampo, sugieren la posibilidad de que los recuerdos de la primera infancia humana puedan estar almacenados, pero inactivos.La profesora Catherine Loveday, especialista en Neuropsicología de la Universidad de Westminster, coincide en que los bebés tienen la capacidad de formar recuerdos, especialmente al desarrollar habilidades lingüísticas. Loveday señala que los niños pequeños a menudo hablan de eventos recientes, pero con el tiempo pierden la capacidad de recordarlos. Esto sugiere que los recuerdos están presentes en el cerebro infantil, pero tienden a desvanecerse rápidamente y no se consolidan para ser recordados en etapas posteriores. Además, Loveday destaca la dificultad de determinar si los recuerdos que las personas creen tener de su infancia son genuinos, sugiriendo que muchos podrían ser reconstrucciones basadas en relatos o información externa. Según Turk-Browne, este fenómeno plantea preguntas fundamentales sobre la identidad humana. “La amnesia infantil nos enfrenta al núcleo de lo que nos define como individuos. El hecho de que tengamos un ‘punto ciego’ en los primeros años de nuestra vida desafía nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra historia personal”, reflexiona. Aunque la investigación sobre la amnesia infantil está lejos de ofrecer respuestas definitivas, los estudios actuales están proporcionando pistas valiosas sobre el desarrollo de la memoria temprana. Este campo de investigación busca comprender no solo por qué no recordamos nuestra infancia, sino también qué nos hace ser quienes somos y cómo nuestra conciencia y memoria están entrelazadas desde los primeros momentos de vida. Este artículo fue reescrito con la asistencia de inteligencia artificial. Basado en información de La Nación





