Amparo Zapata: El alma del retrato en Medellín, entre la nostalgia y la resiliencia

Amparo Zapata, la icónica retratista del Centro de Medellín, se enfrenta a la precariedad económica y la obsolescencia percibida de su arte, mientras lucha por mantener viva su pasión y su identidad.

Para intentar capturar la esencia de Amparo Zapata , sería necesario reunir los más de 300 retratos que ha creado a lo largo de su vida, desmembrarlos meticulosamente y luego intentar reconstruir su propia imagen a partir de sus fragmentos. Durante más de dos décadas, Amparo fue la figura indiscutible del retrato en el corazón de Medellín .

Su presencia era un punto fijo en la esquina de la Oriental con La Playa, donde se la encontraba sentada con su modesto carrito de cigarrillos, tintos y confites, un caballete a su lado, una silla de plástico desgastada y una vibrante colección de sus obras colgadas, invitando a la contemplación de los transeúntes. Con la ruidosa urbe dándole la espalda, sus ojos, sin embargo, estaban inmersos en la delicada tarea de desentrañar la expresión y el gesto que definían cada rostro que se sentaba ante ella. Sobrevivió bajo el implacable sol del mediodía y los aguaceros torrenciales de la tarde, pero desde el año pasado, sus herramientas y creaciones descansan en su hogar del barrio Robledo, un retiro que la ha alejado de la esquina que la conocía íntimamente. La percepción de su arte es ambivalente; muchos, incluyéndola a ella misma, dudan en etiquetarla como artista, considerando el retrato un arte anticuado, casi insignificante en la era de las selfies. Sin embargo, para otros, Amparo Zapata es un tesoro viviente, un patrimonio inmaterial de la ciudad. Los medios de comunicación han intentado documentar su trayectoria: El Mundo publicó un primer perfil en 2004, titulado La dibujante de retratos, y el más reciente, de EL COLOMBIANO en 2021, llevaba por nombre Amparo, autora de un muro de historias en La Playa. Aquel artículo ya insinuaba las dificultades económicas que la aquejaban. Lamentablemente, la situación actual no ha presenciado mejora alguna; ha paralizado su labor artística y contempla la posibilidad de regresar a la confección textil para asegurar su sustento. Su existencia ha sido un ciclo recurrente de esta naturaleza: se aventura en las calles para ofrecer sus retratos, se topa con las insuperables barreras económicas y se ve forzada a retornar a algún taller de confección, un espacio que le genera profunda frustración y un deseo incontrolable de escapar de sí misma. No obstante, el único santuario donde encuentra serenidad es frente a una hoja de papel, explorando en la profundidad de los ojos ajenos la clave para plasmar la identidad de las personas, dibujando y borrando incansablemente hasta que la imagen emerge, revelando la verdad de su sujeto. Amparo nunca recibió formación académica formal en arte. Desde su infancia, el dibujo fue un impulso intrínseco, una fuente de placer que la llevaba a llenar los mismos cuadernos donde repetía el primer grado una y otra vez, hasta que la vida le impidió culminar sus estudios. Quizás la vida nómada que compartió con su padre, Jordán Zapata, un trabajador del Ferrocarril de Antioquia que cambiaba de pueblo al menor indicio de hastío, la acostumbró desde temprana edad a la idea de la evasión, de la huida. Ha escapado de diversas circunstancias a lo largo de su vida. De las responsabilidades escolares, negociando con una compañera para que tomara apuntes a cambio de decorar su cuaderno con exuberantes flores y animales. De su propia familia, a los diecisiete años, cuando fue expulsada del hogar tras desaparecer varios días con un contrabandista entre Puerto Berrío y Cúcuta, sin tener certeza del tiempo transcurrido. Y también huyó de ese mismo hombre y de la vida callejera al descubrir que estaba embarazada de su primer hijo, viéndose obligada a regresar al seno familiar, donde sus interacciones con sus hermanos eran escasas y con su madre, Doña Aura, nulas. Le habría gustado interrogarla sobre la ausencia de afecto antes de su partida, pero prefirió preservar el silencio. Para poder mantener a su hijo, encontró empleo en un taller de confecciones. Fue durante este período cuando conoció la Gnosis, un movimiento espiritual centrado en el autoconocimiento y el ocultismo, y también a Hernán, el hombre que la condujo a través de los abismos emocionales más profundos, pero que, paradójicamente, le dio dos hijos más y la reconectó con su esencia: el dibujo. Fue un momento de profunda revelación al percatarse de su talento y de la posibilidad real de vivir de su arte. Desde entonces, se estableció en las aceras, ya fuera en Junín, en la Oriental, o en cualquier rincón concurrido por la gente. Aprendió la técnica del retrato a través de la observación minuciosa, calculando distancias con la mirada y perseverando incansablemente hasta capturar la singularidad de cada semblante, hasta el punto en que las miradas de sus modelos parecían atravesar su propio cuerpo para llegar a sus manos. Durante años, escuchó la descalificación constante de que su trabajo carecía de valor artístico, que el retrato no era arte. Ella lo creyó, e incluso hoy, en ciertos momentos, sigue creyéndolo. También creyó que envejecía prematuramente incluso en su juventud, y evitaba contemplar su propio reflejo hasta que, al verse en el espejo, comprendió que la vitalidad de su juventud se había esfumado sin que ella la registrara. Muchas de estas experiencias la han sumido en un remolino de ansiedades, miedos y tristezas. Sin embargo, impulsada por una fuerza que trasciende su comprensión, que desde su misticismo atribuye a una vida pasada o a una energía superior, continúa dibujando. "Vivo en la gloria de los más bajos del infierno", confiesa. Ha retratado a innumerables políticos en campaña, entregándoles sus obras con la esperanza de obtener algún tipo de apoyo que jamás llegó. Innumerables personas se han detenido a observarla, asombradas por su habilidad. Otras la han contratado para un retrato, calificándola de patrimonio cultural. Sin embargo, nada de esto se traduce en sustento. La ilusión de poder vivir sin dinero se desvaneció hace tiempo. La creación de un solo retrato puede demandar días, incluso semanas, si Amparo no logra convencerse de que la obra está bien ejecutada. Los materiales, como la cartulina y los pasteles, son costosos y difíciles de adquirir, añadiendo una carga financiera más a su ya precaria situación





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