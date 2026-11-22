El presidente Abelardo De La Espriella impulsó la obra clave en Bogotá que reduce tráfico y costos logísticos, beneficiando a más de 30.000 viajeros diarios.

El presidente Abelardo De La Espriella dio inicio oficial a las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, un proyecto considerado la segunda infraestructura vial más importante de la capital después del metro. La administración nacional asegura que esta intervención estratégica permitirá ahorrar cerca de 108 horas al año a los ciudadanos que utilizan este corredor vial diariamente.

Cronificación del proyecto vial capitalino

La iniciación de los trabajos busca destrabar una obra histórica que había estado pendiente, alineándose con el compromiso del Gobierno Nacional de mejorar la conectividad en la región. Según la Presidencia de la República, el proyecto está diseñado para reducir significativamente los tiempos de desplazamiento y aliviar la congestión vehicular crónica en la zona.

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Esta medida también tiene como objetivo principal disminuir los costos asociados con el transporte de mercancías, lo cual se espera tenga un efecto multiplicador positivo en la economía local y regional de Bogotá.

Impacto en usuarios y logística comercial

Ricardo Ayerbe Pino, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), detalló la magnitud del uso actual de la vía, asegurando que se mueven cada día más de 30.000 personas, entre ellas jóvenes y trabajadores, por este eje fundamental.

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El cálculo de las 108 horas ahorradas se basa en la reducción promedio del tiempo perdido en trancones para los usuarios frecuentes. Esta estimación convierte el beneficio cuantificable en un argumento central para la viabilidad económica y social de la expansión de la infraestructura vial.

Perspectivas futuras de la expansión

La ampliación de la Autopista Norte representa una solución concreta a la saturación del tráfico en las entradas y salidas de la capital del país. Las autoridades esperan que la ejecución efectiva de este plan mejore la calidad de vida de los residentes y optimice la cadena de suministro.

Con el respaldo técnico de la ANI y la dirección política del presidente Abelardo De La Espriella, el proyecto avanza como una prioridad nacional para desbloquear la movilidad en una de las arterias viales más críticas de Colombia.