Ampliación de Investigación a Funcionarios del Inpec por Fiesta Vallenata en Cárcel de Itagüí

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia ha ampliado la investigación a 12 funcionarios del Inpec, en lugar de los 11 inicialmente establecidos, por su presunta participación en una fiesta vallenata no autorizada dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí el pasado 8 de abril. La adición de un nuevo investigado y la precisión de las responsabilidades individuales marcan un avance significativo en el proceso disciplinario, que busca esclarecer las irregularidades ocurridas durante el evento.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia ha dado un giro importante en la investigación relacionada con la polémica fiesta vallenata que tuvo lugar el pasado 8 de abril en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí . Inicialmente, se había ordenado la investigación de 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ), pero este viernes 17 de abril, el Ministerio Público determinó ampliar el número de implicados a 12. Esta decisión surge tras la declaratoria de nulidad del auto inicial que dio pie a la investigación disciplinaria, debido a que este adolecía de sustanciales irregularidades en su formulación.

La Procuraduría de Antioquia señaló que el auto primigenio no especificaba de manera clara y concisa, tal como lo exige el artículo 215 del Código General Disciplinario, los hechos disciplinariamente relevantes que motivaron la apertura del proceso contra los servidores públicos involucrados en la realización no autorizada de la parranda vallenata en el pabellón número 1 del centro penitenciario.

La lista original de investigados incluía a Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz. Sin embargo, con la nueva providencia emitida el 17 de abril, se suma a la lista el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, una figura que, según revelaciones exclusivas de EL TIEMPO, se considera clave en este expediente.

El reciente auto emitido por la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia detalla con precisión las conductas disciplinariamente relevantes en las que habrían incurrido cada uno de los 12 funcionarios del Inpec bajo escrutinio. Se ha especificado la presunta omisión de registros de ingreso de la agrupación musical de Nelson Velásquez en la minuta, así como la falta de reporte de las novedades ocurridas en el pabellón, incluyendo la mencionada fiesta.

Las responsabilidades individuales varían desde la omisión en la anotación de ingresos de la banda musical hasta la falta de informe sobre el desarrollo del evento, pasando por la presunta ocultación de documentos relacionados con autorizaciones de ingreso.

En cuanto a las responsabilidades específicas, los dragoneantes Fran Alexander Barbosa Pinzón y Nairo Vargas Rubio, encargados del registro de ingreso y comandante de la unidad del pabellón número 1 respectivamente, son señalados por supuestamente no haber registrado la entrada del grupo musical. Los dragoneantes Jhon Eduar Aguilar Conde y José Luis Becerra Puello, quienes estaban en la garita o terraza del pabellón, enfrentan cargos por no informar sobre la situación inusual de la fiesta vallenata. El dragoneante Juan Camilo Góez David, como comandante de guardia de ingreso, y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales son señalados por omitir las anotaciones correspondientes en los libros de registro sobre la entrada de la agrupación. De manera similar, el dragoneante Gustavo Adolfo Montejo Casas, quien se desempeñaba como reseñador en el punto de acceso al pabellón 1, es investigado por la misma conducta.

Es importante recordar que, como informó EL TIEMPO el 14 de abril, la minuta de ingreso registró un supuesto daño del sistema de registro, lo que habría llevado a la entrada manual de los 138 invitados. El intendente Eduardo Parra Ceballos, bajo el cargo de régimen interno, es investigado por no rendir informes de novedades sobre la parranda y por omitir la revista en el ingreso durante la entrada del artista y su grupo.

El teniente Fredy Antonio Ciprián Díaz, comandante de vigilancia, está siendo investigado por permanecer en la prisión cuando no le correspondía, basándose en un oficio que indicaba que la función debía ser desempeñada por otro oficial. Ciprián alegó haber delegado sus funciones y haberse retirado a almorzar. Además, se investiga a Ciprián por presuntamente ocultar una autorización de ingreso de personal ocasional a los pabellones 1 y 2, firmada por él y por el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, conducta que podría configurar el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Finalmente, el teniente Heyler Antonio Fracica Sarmiento, también comandante de vigilancia, es señalado por la Procuraduría de no haber rendido un informe verídico sobre los hechos ocurridos el 8 de abril en el penal





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