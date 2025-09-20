Amplio Despliegue Operativo para Prevenir Violencia en el Fin de Semana del Amor y la Amistad

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) implementará un operativo de seguridad masivo para el fin de semana de Amor y Amistad, enfocándose en prevenir homicidios, riñas y garantizar la seguridad en zonas de alta concurrencia.

La Secretaría de Seguridad , Convivencia y Justicia (SDSCJ) anunció un amplio despliegue operativo y preventivo para el fin de semana del Amor y la Amistad, programado del 19 al 21 de septiembre de 2025. Este operativo tiene como objetivo principal prevenir homicidios, riñas, lesiones personales y actos de violencia basada en género, así como asegurar entornos seguros para todos los ciudadanos durante esta festividad.

El plan de seguridad se implementará en todas las localidades de la ciudad, con un enfoque particular en áreas de alta concentración de personas, como zonas de rumba, centros comerciales y espacios públicos donde, históricamente, se ha observado un aumento en incidentes relacionados con el consumo de alcohol, riñas y otras conductas que comprometen la seguridad y el bienestar de los individuos. Se ha enfatizado la importancia de este esfuerzo preventivo, especialmente considerando los datos del año anterior. En el fin de semana del Amor y la Amistad de 2024, se registraron en Bogotá 10 homicidios, 67 lesiones producto de riñas y un alarmante número de 16.074 incidentes de ruido y violencia intrafamiliar. \Las autoridades han priorizado varias localidades donde se concentrará el mayor número de recursos y personal. Estas localidades son: Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Bosa y Santa Fe. La elección de estas áreas se basa en el análisis de datos históricos, que revelan una mayor incidencia de incidentes de violencia y desórdenes públicos durante esta celebración específica. Se desplegarán efectivos de diferentes unidades, incluyendo Tránsito, Infancia y Adolescencia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), patrullajes aéreos con el helicóptero Halcón y drones. Además, se contará con la participación de 64 patrullas anti-riñas y Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, cuyo rol es crucial para el diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflictos. El secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó la determinación de las autoridades para prevenir tragedias y proteger vidas, destacando que cada riña evitada representa una vida salvada. \El dispositivo de seguridad integral busca no solo reaccionar ante los incidentes, sino también anticiparse a ellos mediante la prevención y la disuasión. El despliegue operativo incluye estrategias de control y vigilancia, así como acciones de sensibilización y educación dirigidas a la comunidad. Se espera que la presencia visible de las fuerzas del orden, combinada con la labor de los Gestores de Convivencia y las estrategias de prevención, contribuya a crear un ambiente más seguro y a reducir la probabilidad de incidentes violentos. Se ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana. Las autoridades instan a los ciudadanos a celebrar de manera responsable, a reportar cualquier situación sospechosa y a respetar las normas de convivencia. La combinación de la acción policial y la responsabilidad individual es clave para garantizar una celebración segura y festiva para todos. El director de Prevención y Convivencia de la Secretaría de Seguridad, Alejandro Reyes Lozano, junto con el coronel Richard Fajardo, subcomandante de la policía, ofrecieron declaraciones para detallar la estrategia y reiterar el compromiso de las autoridades con la seguridad ciudadana durante esta festividad





