Aníbal Gaviria Correa tiene casi certeza de volver a las urnas en 2027. Se define entre Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia.

En un plazo inferior a un año para las elecciones regionales de octubre de 2027, el exgobernador y exalcalde Aníbal Gaviria Correa mantiene una incógnita central en los círculos políticos del departamento. Fuentes cercanas al exmandatario han confirmado a EL COLOMBIANO que la probabilidad de que esté en alguno de los tarjetones electorales de 2027 es de un 99,9%. La gran interrogante restante reside en si aspirará por segunda vez a la Alcaldía de Medellín o por tercera ocasión a la Gobernación de Antioquia.

Trayectoria electoral y absolución judicial

Aníbal Gaviria Correa mantuvo una agenda intensa durante el primer semestre del año, marcada por la participación en las presidenciales. Compitió en marzo en la Gran Consulta por Colombia, donde obtuvo 149.091 votos, equivalente al 2,55% de los sufragios. Posteriormente, respaldó la aspiración de Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, en la primera vuelta. Tras la segunda vuelta y el triunfo de Abelardo De la Espriella, las apariciones públicas del exmandatario se redujeron drásticamente.

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Su presencia mediática fue mínima en los meses siguientes. Participó en septiembre pasado en la conmemoración de los 20 años de la organización Medellín Cómo Vamos. Poco después, viajó a Shanghái en el marco de la Misión Asia, donde expuso los íconos de la transformación urbana de Medellín, como las Unidades de Valorización Arquitectónica, Parques del Río y los metrocables. Ni siquiera concedió entrevistas el pasado 9 de octubre, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en el proceso por la construcción de la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca.

Definición entre dos cargos históricos

La decisión sobre cuál carrera electoral emprender Aníbal Gaviria Correa definirá el tablero de precandidaturas en el departamento. El exmandatario ya ejerció la gobernación en los periodos 2004-2007 y 2020-2023. Asimismo, tuvo un paso por la Alcaldía de Medellín entre 2012 y 2015. Su elección marcará un punto de quiebre y sacudirá las alianzas políticas existentes en Antioquia.

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Su agenda inmediata lo llevará a México, donde entre el 4 y el 12 de diciembre asistirá a la Feria del Libro de Guadalajara. En este evento presentará el libro Ciudades para la vida. Los 10 errores más graves de las ciudades, cómo identificarlos y corregirse. Esta obra fue escrita de la mano de varios de sus exsecretarios, como Juan Pablo López Cortés, Claudia García Loboguerrero y Jorge Pérez Jaramillo. Superada esta cita internacional, se espera que Aníbal Gaviria Correa despeje las dudas y confirme su regreso a la arena electoral.

Escenario político diversificado en Antioquia

El panorama electoral en Antioquia incluye otras figuras clave que están activando sus mecanismos de campaña. El exdiputado y exalcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, realizará este viernes 20 de noviembre un evento para presentar el movimiento político con el que busca recoger firmas. Su objetivo es conseguirse un aval para competir por la Gobernación de Antioquia. Este político de origen liberal ha mostrado un tono crítico al proyecto de valorización del gobernador Daniel Quintero Rendón.

Otras voces emergentes han comenzado a marcar presencia significativa. La exconcejala uribista María Paulina Aguinaga, quien renunció a su partido tras la polémica del Pacto de Chuscalito en el gobierno de Daniel Quintero, se ha vuelto muy activa en redes sociales desde finales de septiembre pasado. Asienta posturas sobre temas de EPM, Savia Salud y movilidad. Aunque no se refiere a su intención de aspirar a algún cargo, su regreso al ruedo público ha llamado la atención de los analistas políticos.

El pulso por la creación del Área Metropolitana de Oriente tendrá su momento decisivo este 29 de noviembre. Este proceso ha enfrentado a múltiples sectores políticos, generando divisiones ideológicas y estratégicas. La oposición más notable ha sido manifestada por Luis Fernando Suárez, exsecretario de Gobierno de Aníbal Gaviria Correa. Suárez consideró que la figura metropolitana sería solo de papel e invitó a votar por el no. Simultáneamente, el movimiento político Estamos Listas está reactivando sus acciones comunicativas.

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Esta corriente, que irrumpió en 2019 en Medellín defendiendo un ideario feminista, ha dado el espaldarazo a líderes como Luz María Múnera, Piedad Toro y Natalia Velásquez para que se lancen a la Alcaldía. Aunque el movimiento tuvo un periodo en el Concejo de Medellín, muchas de sus integrantes se fueron a otros partidos en 2023. En Envigado, el diputado Juan Carlos Palacio, actual presidente de la Asamblea de Antioquia, ya ha expresado su intención de aspirar a la Alcaldía de Envigado. Esta movimiento busca darle continuidad a la hegemonía liberal que domina ese municipio por más de medio siglo.