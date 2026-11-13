Aníbal Gaviria y la academia honran a Lucio Chiquito Caicedo, fundador de EPM

El exgobernador Aníbal Gaviria y la Universidad Nacional rinden homenaje a Lucio Chiquito Caicedo, ingeniero civil fallecido a los 110 años y creador de Empresas Públicas de Medellín.

El ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo, figura fundamental en la historia de la infraestructura antioqueña y co-fundador de Empresas Públicas de Medellín (EPM), ha provocado una oleada de condolencias y homenajes póstumos que cruzan las fronteras políticas y académicas. Su deceso a los 110 años ha sido reconocido como un hito en la vida pública de Antioquia, destacando su legado institucional que perdura en los servicios básicos que hoy garantizan el bienestar de millones de habitantes en la región.

Reconocimiento institucional y legado de EPM

Aníbal Gaviria Correa, exgobernador del departamento de Antioquia, lideró las declaraciones de duelo desde la esfera política regional, recordando el alto honor conferido a Caicedo en 2023 mediante la entrega del Escudo de Antioquia en su máxima categoría Oro. Gaviria describió al fallecido como un hombre de inteligencia superior que supo canalizar su capacidad técnica para mejorar drásticamente las condiciones de vida de sus compatriotas, calificándolo como un orgullo tanto para Antioquia como para toda Colombia. El exmandatario subrayó que, más allá de las obras físicas, el verdadero legado de Caicedo reside en el ejemplo de integridad y servicio público que dejó como base para las futuras generaciones de líderes en el departamento.

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Respuesta académica de la Universidad Nacional

La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, emitió un pronunciamiento oficial honrando la memoria de su egresado ilustre, quien formó parte de la primera generación de ingenieros civiles que sentaron las bases técnicas para el desarrollo urbano moderno. La institución educativa destacó la dualidad de su trayectoria profesional, reconociéndolo no solo como un técnico excepcional, sino también como un profesor dedicado que dejó una huella imborrable en la enseñanza de la ingeniería civil en el país. Este reconocimiento académico reafirma el estatus de Caicedo como una figura central en la formación de capital humano técnico que permitió la expansión industrial de Medellín durante el siglo veinte.

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Tributos de líderes sectoriales y económicos

Mauricio Restrepo Gutiérrez, exgerente de Empresas Públicas de Medellín, resaltó la visión estratégica de Caicedo al entender que el conocimiento técnico y la disciplina institucional eran herramientas esenciales para transformar una sociedad. Restrepo afirmó que Caicedo perteneció a una élite de ingenieros que comprendieron que el servicio público debía estar ligado a la construcción de instituciones robustas, capaces de perdurar en el tiempo. Omar Flórez Isaza, exsubdirector de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, también se sumó al reconocimiento, recordando su capacidad para establecer alianzas que dieron origen a entidades clave como la Universidad EIA y Camacol Antioquia.

Biografía y hitos históricos de su vida

Nacido en Cali el 22 de mayo de 1916, Lucio Chiquito Caicedo desarrolló su carrera profesional en Medellín, donde participó activamente en los estudios hidrológicos de la represa de Piedras Blancas, una obra de ingeniería civil crítica para el abastecimiento hídrico de la ciudad. Su contribución fue decisiva en la creación de EPM en 1955, consolidando un modelo de gestión pública que sirvió de referente nacional e internacional. A lo largo de su extraordinaria longevidad, Caicedo mantuvo su vigor intelectual hasta presentar una tesis doctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, a la edad de 104 años, donde analizó el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos para la generación de energía eléctrica, el riego agrícola y el almacenamiento.