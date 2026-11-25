La Universidad de Antioquia otorgó el título Honoris Causa en Artes a Aníbal Gil Villa, pionero del grabado moderno en Colombia, en una ceremonia que celebró su legado de casi 70 años.

La Universidad de Antioquia confirió el título de Doctor Honoris Causa en Artes a Aníbal Gil Villa, reconocido como un artista, docente y pionero fundamental del grabado moderno en Colombia. La ceremonia oficial se llevó a cabo ayer en el Bloque 17, también conocido como Teresita Gómez, dentro del campus principal de la institución educativa en Medellín.

El legado artístico de un maestro fundacional

Aníbal Gil Villa nació el 21 de febrero de 1932 en el municipio de Don Matías y se trasladó con su familia a Medellín en 1946. Su formación inicial en pintura con Rafael Sáenz en el Instituto de Bellas Artes entre 1952 y 1953 sentó las bases de una carrera que transformaría la escena artística local. En 1954 viajó a Florencia, Italia, para estudiar pintura mural en la Academia de San Marcos, donde obtuvo el premio de pintura al fresco para estudiantes al año siguiente. En 1956 ganó el primer premio en grabado entre estudiantes de Turín antes de regresar a Colombia en 1957 para su primera exposición individual en la Biblioteca Nacional de Bogotá.

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Su integración a la vida académica de la Universidad de Antioquia comenzó hace varias décadas cuando se incorporó como profesor del Instituto de Artes Plásticas. En 1964 fundó el Taller de Grabado de dicha institución y al año siguiente se vinculó oficialmente como profesor externo. Fue nombrado jefe del Taller de Grabado en 1965, cargo que desempeñó hasta julio de 1970, y también se desempeñó como decano de la Facultad de Artes Plásticas ese mismo año. Su contribución fue clave para dar forma al proyecto académico y artístico que hoy es parte fundamental de la historia de la Facultad de Artes.

Reinvención técnica ante la falta de recursos

Al retornar de Italia a finales de los años 50, Aníbal Gil Villa encontró un contexto inhóspito para la técnica del grabado en Colombia, ya que la práctica era desconocida y no existían materiales apropiados. Como explica el propio artista, no había papeles, tintas ni insumos adecuados, lo que le obligó a investigar y adaptar recursos de manera extremadamente complicada y difícil. Esta necesidad de reinventar los métodos técnicos se convirtió en un problema creativo que definió su trayectoria. Su frase más recordada, grabar es escribir con sangre una declaración de estar vivo, resume esta filosofía de resistencia artística.

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Lleva más de 70 años consagrado al arte, y aunque el grabado es el eje central de su obra, su producción también incluye pintura, acuarela y escultura. Recibió consejos vitales de su profesor de grabado en Italia, quien le dijo que trabajara intensamente porque sería tarde muy pronto. Cumpliendo con esa advertencia, ha mantenido una producción incansable. El maestro de maestros, como se le conoce, ha formado a múltiples generaciones de artistas en la ciudad, enseñándoles a mirar el mundo con singularidad.

Reconocimiento institucional y emociones del homenajeado

Luquegi Gil Neira, rector de la Universidad de Antioquia, honró al maestro durante la ceremonia declarando que su vida es una obra de arte que deja huella y abre caminos. El evento inició con un homenaje titulado Yo te nombro libertad, a cargo de los integrantes del Consejo de la Facultad de Artes. Este segmento incluyó un encuentro con la obra del maestro a través de la música, la animación, el mapping y el performance, celebrando su legado más allá de la entrega oficial del título.

Aníbal Gil Villa, quien cumplirá 95 años próximamente, expresó su gratitud por el reconocimiento. A sus 94 años, afirmó que la obra fue hecha con pasión, la cual considera esencial para darle sentido al arte. Recibió el premio acompañado por sus hijas y amigos cercanos de la familia, mostrando emociones que no pudo expresar completamente con palabras, describiéndolas como una experiencia sensitiva y nueva. Incluso admitió sorpresa inicial al saber del premio, preguntándose dónde esconderse. Actualmente sigue activo y prepara una nueva exposición de acuarelas inéditas que ha trabajado desde que cumplió 90 años.