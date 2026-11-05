Análisis de ANIF sobre los seis escenarios del Proyecto de Ley de Rescate Económico en Colombia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (ANIF) presenta un detallado estudio sobre el impacto de la Ley de Rescate Económico en las finanzas públicas colombianas hasta el año 2030, evaluando si los recortes de gasto y los cambios tributarios propuestos por el Gobierno son suficientes para cumplir con la regla fiscal y mantener la estabilidad de la deuda pública bajo diferentes condiciones de aprobación legislativa.

El Congreso de la República colombiana se encuentra inmerso en un debate crucial sobre el futuro de las finanzas públicas nacionales con la entrada en trámite del Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido oficialmente como la Ley de Rescate Económico.

Esta iniciativa, presentada por el presidente Abelardo de la Espriella el 29 de octubre y respaldada por un mensaje de urgencia e insistencia, busca implementar un ajuste fiscal profundo para estabilizar la economía frente a una carga deuda que ha aumentado significativamente en la última década. La lógica central del gobierno establece que actualmente uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina exclusivamente al pago de intereses de la deuda, una cifra alarmante que contrasta con el uno de cada seis pesos registrado hace diez años.

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Detalles del plan de austeridad del Gobierno

Para abordar esta crisis de liquidez y confianza, el texto legislativo, compuesto por 106 artículos, propone una combinación estratégica de recortes drásticos en el gasto público y ampliaciones en la base imponible de los impuestos. Los detalles del plan de austeridad son extensos y afectan múltiples áreas de la administración estatal.

En el frente del gasto, se establecen topes restrictivos que exigirían una reducción del cincuenta por ciento en los pagos a contratistas para el año 2027 en comparación con 2026. A partir de 2028, estos pagos solo podrían incrementarse al ritmo de la inflación.

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De manera similar, el gasto de personal, excluyendo a la Fuerza Pública, enfrentará una caída nominal del veinte por ciento en 2028, mientras que las compras de bienes y servicios estarán limitadas por la inflación entre 2027 y 2030. El Ministerio de Hacienda sostiene que estas medidas lograrían reducir el tamaño del Estado en un quince por ciento.

Cambios en el Impuesto sobre las Ventas al Consumo

Simultáneamente, en el lado de los ingresos, se implementarán cambios en el Impuesto sobre las Ventas al Consumo, incluyendo su aplicación a alimentos y productos como el café, así como la inclusión de licores y juegos de azar en la tarifa general. Además, se plantea un mecanismo de devolución del IVA que beneficiaría a diecinueve millones de hogares más pobres con un promedio de doscientos trece mil pesos mensuales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial ha analizado seis posibles escenarios para determinar el impacto económico si este proyecto se aprueba, se modifica o se desestima. Los cálculos indican que los recortes de gasto por sí solos no son suficientes para cumplir con las metas fiscales.

Escenarios de impacto económico y fiscal

En un escenario donde solo se aprueban las medidas de gasto, se proyecta que para 2030 el déficit total alcanzaría el ochenta y nueve por ciento del producto interno bruto, superando el límite de la regla fiscal que se fija en el setenta y uno por ciento de la deuda neta. Esto provocaría un aumento en el costo de financiamiento, evidenciado por una subida en el CDS a cinco años, y elevaría el costo de cada nuevo peso prestado por el Gobierno.

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La discusión fundamental, según los analistas, no reside en si se necesita un ajuste, sino en su magnitud y en los instrumentos utilizados, destacando que la sostenibilidad fiscal requiere una combinación equilibrada de eficiencia en el gasto y ampliación responsable de la base tributaria para evitar el incumplimiento de los compromisos financieros nacionales.