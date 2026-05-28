Análisis de las fórmulas vicepresidenciales en Colombia: perfiles, estrategias y desafíos

Un análisis detallado de las tres fórmulas vicepresidenciales en las elecciones colombianas: Cepeda-Quilcué, De la Espriella-Restrepo y Valencia-Oviedo. Se examinan sus perfiles, complementariedades y riesgos, destacando la importancia de la vicepresidencia en el contexto político actual.

En Colombia, la figura del vicepresidente tiene un papel constitucional clave: reemplazar al presidente en ausencia temporal o definitiva. Por ello, al elegir al primer mandatario, es crucial considerar quién lo acompaña y si esa persona podría liderar el país.

En las elecciones actuales, cada fórmula vicepresidencial revela la visión de los candidatos. Abelardo de la Espriella optó por José Manuel Restrepo, un perfil con conocimiento del Estado y gestión pública. Paloma Valencia se alió con Juan Daniel Oviedo, mostrando apertura al diálogo y a un espectro ideológico más amplio. Iván Cepeda, por su parte, eligió a Aída Quilcué, reforzando su discurso de base popular.

Analicemos cada caso. Con Quilcué, Cepeda reafirma la identidad de izquierda y repite la estrategia de Gustavo Petro, quien hace cuatro años nominó a Francia Márquez como fórmula vicepresidencial. Ahora, Cepeda postula a la primera mujer indígena. Según medios, la decisión fue tomada en solitario por Cepeda, sorprendiendo al Pacto Histórico.

Surge la pregunta: ¿es una decisión narrativa o de verdadera inclusión? Es una apuesta arriesgada, especialmente porque la fórmula Márquez no resultó exitosa en gestión estatal. Quilcué, de temperamento fuerte, recibió críticas por afirmar que quienes estudiaron en las mejores universidades del país solo aprendieron a robar el dinero del pueblo.

Además, sus fortalezas en derechos humanos y procesos de paz se superponen con la trayectoria de Cepeda, dejando un vasto espectro de problemas estatales que ninguno conoce a fondo. El caso de Abelardo de la Espriella con Restrepo se presenta como un complemento funcional. De la Espriella, litigante del sector privado, carece de experiencia estatal demostrada, encajando en el perfil de outsider del sistema político. Por ello, Restrepo aporta trayectoria institucional, credibilidad en mercados y experiencia en manejo del Estado.

Fue ministro de Comercio en el gobierno de Duque, donde simplificó más de 1.100 trámites burocráticos mediante la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, facilitando la creación de empresas. También lideró la Ley de Emprendimiento. Su formación incluye economía y finanzas de la Universidad del Rosario, maestría en London School of Economics y doctorado en la Universidad de Bath.

Ha sido rector de la Universidad del Rosario, del CESA y de la EIA, además de miembro de juntas directivas de Celsia, Fogafín, Banco de la República e Icetex. Su recorrido entre sectores público, privado y financiero le otorga una perspectiva poco común en la política colombiana. La fórmula de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo une dos fuerzas distintas. Fueron los más votados en la Gran Consulta por Colombia, proviniendo de orígenes políticos diferentes.

Oviedo ha declarado que su aporte es una voz honesta que representa a millones de colombianos que buscan soluciones. Esta fórmula quizá tenga la mayor experiencia en lo público, abarcando diversas esferas. Oviedo es economista, especialista en finanzas, magíster en economía y doctor en dirección de instituciones de educación superior. Fue docente de macroeconomía, microeconomía e introducción a la economía en la Universidad del Rosario.

Su antepasado, José Manuel Restrepo Vélez, fue figura clave en la independencia de Colombia, trabajando con Bolívar y Santander como Secretario del Interior de la Gran Colombia. En resumen, cada fórmula refleja una estrategia distinta: Cepeda apuesta por la identidad y la narrativa popular; De la Espriella busca equilibrar su perfil outsider con un experto estatal; y Valencia-Oviedo representan una coalición de diferencias con amplia experiencia. La decisión del electorado determinará cuál de estas visiones prevalece.

Además, es relevante considerar el contexto político actual. La polarización y la desconfianza en la clase política tradicional han llevado a que los candidatos busquen fórmulas que complementen sus debilidades. Mientras unos priorizan la experiencia técnica, otros enfatizan la representación de sectores históricamente marginados. La vicepresidencia no es un cargo decorativo; en caso de ausencia del presidente, el vicepresidente asume el poder.

Por ello, la elección de la fórmula vicepresidencial es tan importante como la del candidato presidencial. Los ciudadanos deben analizar no solo las propuestas del candidato principal, sino también las capacidades y valores de su compañero de fórmula. En un país como Colombia, con desafíos en seguridad, economía, salud y educación, el vicepresidente debe estar preparado para gobernar.

Las campañas han mostrado que esta elección no es trivial; es una decisión que puede determinar el rumbo del país en los próximos años. Por tanto, es fundamental que los votantes evalúen con cuidado las biografías y trayectorias de los candidatos vicepresidenciales, más allá de los discursos de campaña





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