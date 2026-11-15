Análisis de los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella

Evaluación del impacto del terremoto, la seguridad y la crisis fiscal en los primeros tres meses del gobierno colombiano y las perspectivas legislativas.

El presidente Abelardo de la Espriella ha completado sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, un periodo marcado por una drástica reorientación de las políticas públicas tras la tragedia del terremoto del 10 de agosto. Inicialmente, la administración priorizó una agenda centrada en la salud, la seguridad y la resolución de la crisis fiscal, pero la magnitud del desastre natural obligó a reevaluar los resultados esperados y a dedicar recursos significativos a la reconstrucción y la atención humanitaria.

El Terremoto Reorienta La Crisis Fiscal

La emergencia sanitaria y social derivada del sismo ha impuesto nuevos plazos y demandas presupuestales que compiten con las promesas de campaña del mandatario. El gobierno ha confirmado que la reconstrucción de las zonas afectadas requerirá al menos tres años de trabajo continuo y una inversión cercana a los COP 50 billones. Esta cifra representa un desafío significativo dado el contexto de deuda pública, que se ubica cerca del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Also read Abelardo de la Espriella define relación con Congreso y estrategia de gobierno a los 100 días

Paralelamente, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo lideran las negociaciones del proyecto de "rescate fiscal" presentado al Congreso. Este plan busca financiar el presupuesto nacional de COP 634,9 billones mediante un ajuste de COP 45 billones. La iniciativa incluye la creación de nuevos impuestos que el oficialismo ya ha solicitado renegociar, especialmente aquellos impactantes para productos básicos como el café, el arroz, las frutas, el fríjol y la lenteja.

Relación Con El Congreso Y La Ley De Sometimiento

La dinámica legislativa ha sido compleja desde el inicio, con el uribismo obteniendo la Presidencia del Senado mediante el senador Honorio Henríquez. A pesar de esto, la administración cuenta con el respaldo de más de 180 sillas en un Capitolio de 285 escaños, sumando al uribismo, que es la segunda bancada más grande, y a todos los partidos tradicionales como Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical. Esta coalición permitió aprobar el presupuesto de 2027, aunque con una victoria estrecha que derivó en el recambio de la dirección de la Cámara: Rodrigo Lara concluyó sus 75 días como presidente y fue sucedido por Alejandro Ordoñez.

Advertisement

En el ámbito de la seguridad, el gobierno puso fin a la política de "paz total" del ejecutivo anterior mediante la ley de sometimiento. Este marco legal contempla la rebaja de penas para quienes cooperen con la justicia, pero cierra firmemente la puerta a cualquier tipo de diálogo político con los grupos armados ilegales. Esta postura marca un giro estratégico en la gestión del orden público, buscando desarticular estructuras criminales en lugar de buscar acuerdos de cese al fuego.

Operaciones Militares Y Visitas Presidenciales

La seguridad territorial ha sido otro pilar fundamental de la gestión, con el presidente estableciendo una meta de 12 bombardeos en los primeros 100 días, cifra que actualmente asciende a ocho. Estas acciones han sido ejecutadas en Norte de Santander, Guaviare, Cauca, Chocó y Antioquia, enfocándose principalmente en las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Según datos de Medicina Legal, estos operativos han resultado en la muerte de ocho menores de edad involucrados en actividades delictivas.

Hasta la fecha, se han registrado 45 ataques con drones y atentados con explosivos en lo que va de la administración. El gobierno ha avanzado en más de 380 golpes contra estructuras crimales bajo la estrategia de atacar "sin tregua". Un hito reciente fue la Operación Centinela de la Patria, que permitió la baja del criminal alias Naím o "Bendito Menor", cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), mediante una acción coordinada entre la Policía Nacional y el comando especial de la DIJIN.

Descentralización Y Gestión De Ecopetrol

El presidente ha mantenido una agenda intensa de recorridos regionales, cumpliendo parcialmente su meta inicial de 12 viajes de bombardeo en el sentido político, ya que ha visitado ocho departamentos clave: San Andrés, Valle del Cauca, Arauca, Córdoba, Antioquia, Chocó, Risaralda, Manizales y el Amazonas. Estos desplazamientos buscaron atender la crisis post-terremoto y fomentar la descentralización del Estado. En varias de estas visitas, De la Espriella no dudó en confrontar a mandatarios regionales por indicios de corrupción o investigaciones judiciales pendientes.

Advertisement

Adicionalmente, se ha producido un giro de 180 grados en la gestión de la petrolera estatal Ecopetrol. La empresa ahora tiene la orden de hacer un "borrón y cuenta nueva" respecto al cuatrienio anterior, con un enfoque en la explotación y el inicio de operaciones de fracking. En el sector humanitario, el Fondo Milagro, destinado a la reconstrucción, reporta una contratación actual de solo COP 7.440 millones frente a un presupuesto aprobado de COP 624.656 millones, lo que evidencia la lentitud en la ejecución de los recursos para la reconstrucción nacional.