El DANE presenta datos de productividad para fijar el salario mínimo 2027. El 30 de diciembre expide decreto final en proceso tripartito con gobiernos y gremios.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE) entregó este jueves los resultados técnicos sobre la Productividad Total de los Factores ante la Subcomisión de Productividad de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Estos indicadores económicos son fundamentales para determinar el porcentaje exacto del aumento del salario mínimo mensual legal vigente que se aplicará desde el año 2027.

Base técnica para fijar el salario mínimo 2027

La normativa vigente exige que gobierno, empresarios y sindicatos consideren criterios de productividad laboral y total de los factores al negociar las cifras salariales. Los datos presentados corresponden al periodo corrido hasta el tercer trimestre de 2026 e incluyen tres métricas clave para el análisis. La primera es la Productividad Total de los Factores (PTF), la segunda es la productividad laboral por hora trabajada y la tercera es la productividad por persona empleada.

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La métrica PTF mide qué parte del crecimiento económico no se explica por el aumento de trabajo o capital, sino por mejoras en eficiencia y tecnología. En este caso, la PTF aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía. Este resultado refleja la eficiencia con la que el país combina sus recursos productivos disponibles para generar valor.

Métricas de productividad y su impacto económico

Los datos revelan dinámicas distintas en otros indicadores de eficiencia. La productividad laboral por hora trabajada registró un aumento del 2,24 %. Esto significa que se generó más valor económico por cada hora de trabajo realizada en el período analizado.

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Por el contrario, la productividad laboral por persona empleada disminuyó un 0,98 %. Esta cifra demuestra una reducción del valor generado en promedio por cada persona ocupada. Estos tres indicadores sirven como argumentos técnicos que las partes utilizarán para defender sus posiciones sobre el incremento salarial previsto.

Actores participantes en la concertación salarial

El proceso de decisión incluye la participación de centrales obreras como la CUT, la CGT, la CTC y la CGT Democrática e Independiente. También están convocadas las organizaciones de pensionados CPC y CDP, junto con los principales gremios empresariales como ANDI, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria.

Del lado del gobierno nacional, participan los ministerios de Hacienda y Crédito Público; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural; el Departamento Nacional de Planeación; y la Función Pública. El DANE y el Banco de la República aportan acompañamiento técnico, con la observación de la Organización Internacional del Trabajo.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó que contar con una base de productividad reconocida por todos es un paso decisivo para garantizar rigor en las discusiones. Sostuvo que se debe pensar en el trabajador que gana un salario mínimo, el pequeño empresario y los millones de colombianos históricamente poco representados.

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Calendario y próximos pasos en el proceso

La sesión de este jueves fue la primera reunión de la Subcomisión de Productividad. Este viernes 27 de noviembre, la Comisión escuchará las cifras y posiciones de cada sector participante. Se continuará con el análisis integral de los elementos económicos y laborales involucrados en la negociación.

El plazo máximo para expedir el decreto que formaliza el aumento es el 30 de diciembre. Las mesas tripartitas se reunieron desde el 26 de noviembre para revisar las cifras y definir el porcentaje final del salario mínimo. La ley 278 de 1996 establece estos criterios para garantizar una negociación justa y basada en evidencia técnica.