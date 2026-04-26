Análisis de Sentimientos en Redes Sociales Revela el Pulso de la Campaña Presidencial

Un estudio de PUBLIMETRO y Criteria analiza las emociones predominantes en las menciones de los candidatos presidenciales en redes sociales, revelando patrones de percepción y la disputa por la narrativa electoral. El análisis identifica a Mauricio Lizcano como el candidato con mayor proporción de menciones positivas, pero también destaca la alta proporción de comentarios negativos dirigidos a otros aspirantes como Juan Daniel Oviedo, Claudia López y Roy Barreras.

Un análisis exhaustivo realizado por PUBLIMETRO y Criteria revela cómo se desenvuelve la conversación pública en redes sociales en torno a los candidatos presidenciales. El estudio, que abarca el período comprendido entre el 8 de marzo y el 24 de abril, clasifica las menciones en tres categorías: positiva, negativa y neutral.

El objetivo es comprender cómo se percibe la imagen de cada candidato y cómo se disputa la narrativa electoral. Los resultados muestran una marcada diferencia en la proporción de sentimientos asociados a cada aspirante. Mauricio Lizcano, exministro de las TIC, lidera el porcentaje de menciones positivas con un 68%, aunque su volumen total de menciones clasificadas es el más bajo, superando apenas las 4.200 publicaciones.

Lizcano ha implementado estrategias de comunicación disruptivas, incluyendo videos generados con inteligencia artificial, reconociendo que el algoritmo favorece el contenido llamativo, incluso el insulto, pero también la viralidad de elementos inesperados. Abelardo de la Espriella ocupa el segundo lugar en menciones positivas, con un 55,6% de 1,2 millones de menciones clasificadas.

Sin embargo, la proporción de comentarios negativos es considerable, alcanzando el 39,4%. Gustavo Petro, con más de 1,6 millones de menciones clasificables, presenta un panorama más equilibrado, aunque con una ligera inclinación hacia lo negativo: 43,9% positivas, 7,2% neutrales y 48,9% negativas. Algunos candidatos enfrentan una mayor proporción de comentarios negativos.

Juan Daniel Oviedo acumula un 71,3% de menciones negativas de un total de 28.600 publicaciones, mientras que Claudia López registra un 66,4% de comentarios negativos de más de 108.000 menciones. Roy Barreras también experimenta una alta tasa de negatividad, con un 65,1% de comentarios negativos de más de 128.000 menciones. Paloma Valencia, con más de 1,5 millones de publicaciones clasificables, tiene un 52,3% de menciones negativas. David Racero, por su parte, recibe más de 155.400 menciones, con un 59,2% negativas.

El análisis subraya la importancia de las redes sociales como herramienta para medir el pulso de la opinión pública, pero también advierte sobre la susceptibilidad a dinámicas de violencia política, estigmatización y discriminación. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha expresado su preocupación por el deterioro del debate democrático, documentando amenazas de muerte, estigmatización y difamación.

Algunas campañas políticas son más vulnerables a estos ataques que otras, lo que exige una atención especial para garantizar un proceso electoral libre y en paz





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Presidenciales Redes Sociales Análisis De Sentimientos Campaña Electoral Opinión Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capturan a pareja que captó menor para ofrecerla en redes en CúcutaUna pareja en Cúcuta es acusada de captar a una adolescente con engaños para explotarla sexualmente a través de plataformas digitales, ofreciéndola a hombres a cambio de dinero. La joven fue rescatada y los implicados fueron capturados.

Read more »

Noruega quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 añosMaratón de radio

Read more »

¿Carmen Salinas está viva? El video viral que generó dudas en redes socialesUn clip que circula en TikTok muestra a una mujer idéntica a la actriz mexicana, pero expertos advierten que podría tratarse de un montaje.

Read more »

¿Fumando marihuana en TransMilenio? Caso de joven desata debate sobre qué hacer en esta situaciónDecenas de ciudadanos rechazaron el comportamiento del usuario, a través de las redes sociales.

Read more »

Dólar en Colombia: Precio de cierre del 24 de abril de 2026 y análisis del mercadoConozca el precio exacto al que cerró el dólar en Colombia hoy, 24 de abril de 2026, según el Banco de la República. Análisis de la TRM, tarifas de compra y venta en las principales ciudades y otros eventos relevantes del día.

Read more »

“He ganado más títulos que Junior”: Exfutbolista de Atlético Nacional explotó las redesVideo de Orlando Berrío contra Junior explotó las redes sociales.

Read more »