Estudio compara el ahorro potencial de recortar la contratación de servicios estatales en un 50% con la estrategia de reducir seis billones mediante inteligencia artificial.

El debate sobre la viabilidad de los recortes al gasto público en Colombia ha cobrado nueva relevancia con el análisis del economista Santiago Tobón, director de Valor Público en la Universidad Eafit. Esta evaluación compara dos estrategias principales: el corte del 50% en la contratación de prestación de servicios y la reducción de seis billones de pesos mediante el uso de inteligencia artificial.

Evolución histórica del gasto en contratación

Los datos recopilados por la Agencia Nacional de Contratación Pública y Colombia Compra Eficiente muestran un crecimiento exponencial en el valor de los contratos. Entre 2012 y 2025, el valor acumulado subió de 2,58 billones a 24,69 billones de pesos, lo que representa un aumento nominal del 857%.

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Este incremento no solo refleja inflación, sino también un cambio estructural. Mientras que en 2012 se registraron 151.811 personas, en 2025 esa cifra alcanzó los 570.260, un aumento del 276% en términos de personal contratado. La tendencia ascendente se consolidó al superar los 900.000 contratos en 2024, después de una leve baja en 2022.

Detalles del artículo 17 y su alcance

El artículo 17 del proyecto de Ley de Rescate Fiscal exige a las entidades del Presupuesto General de la Nación reducir en un 50% los costos de personal para servicios profesionales y de apoyo en 2027 respecto al año anterior. Esta medida afecta directamente a la Presidencia, ministerios, la Rama Judicial, la Fiscalía, el INPEC, la Fuerza Pública y el ICBF.

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Se excluirían de este recorte las entidades territoriales, que concentran la mayor parte de la contratación estatal. Los datos de Colombia Compra Eficiente indican que las entidades territoriales sumaron 51,29 billones de pesos, equivalente al 59,22% del total, mientras que el orden nacional representó solo el 39,06%.

Impacto financiero y propuestas alternativas

La aplicación estricta del recorte del 50% en el gasto nacional generaría un ahorro aproximado de 4,75 billones de pesos. Esta cifra es significativamente menor a los 6 billones que el economista Santiago Tobón calcula que se podrían ahorrar implementando sistemas de inteligencia artificial para optimizar la eficiencia administrativa.

Se estima que las obligaciones contraídas durante el gobierno de Gustavo Petro ascenderían a 3,56 billones de pesos, lo que sugiere que el margen de acción para el recorte es limitado. La propuesta alternativa busca aprovechar la tecnología para lograr ahorros más sustanciales sin reducir drásticamente la capacidad operativa del Estado, planteando una discusión crítica sobre el modelo actual de contratación pública.