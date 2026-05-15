Análisis Estratégico de la Recta Final de las Elecciones Presidenciales

Expertos en comunicación política analizan el impacto de las narrativas, las emociones y el liderazgo de candidatos como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia a quince días de los comicios.

A solo dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, el panorama político se ha convertido en un tablero complejo donde la estrategia de comunicación y la gestión de las emociones juegan un papel determinante.

Según el análisis conjunto de Hora20 y El País, los expertos coinciden en que hemos transitado de una fiesta electoral, caracterizada por el debate ideológico y la alegría democrática, hacia lo que algunos denominan un entretenimiento electoral. Este fenómeno se manifiesta en la prevalencia de escándalos, entrevistas mediáticas y situaciones surrealistas que han desplazado la discusión de fondo.

En este contexto, la ausencia de debates formales ha dejado a la ciudadanía expuesta principalmente a la publicidad y a declaraciones fragmentadas, lo que impide la creación de un clima emocional sólido y coherente, dejando el camino abierto para que el miedo y la incertidumbre dominen a una parte considerable del electorado, especialmente aquel sector que aún no ha definido su voto. Uno de los puntos más críticos de este análisis recae sobre la figura de Abelardo de la Espriella.

Desde la perspectiva de consultores como Camilo Granada, la narrativa de De la Espriella se ha centrado en la construcción de un personaje de macho alfa, alguien que busca proyectar virilidad y control absoluto como sus máximas características personales. Sin embargo, este enfoque ha generado polémicas significativas, especialmente por sus salidas de tono respecto a las mujeres, lo cual ha provocado una reacción de frustración en un sector clave: las mujeres indecisas, que representan aproximadamente el 65 por ciento de este grupo.

Mientras que para algunos sus comentarios solo ratifican la imagen que ya ha construido, para otros representan un riesgo que podría inclinar la balanza en contra en los últimos días. En contraposición, Paloma Valencia enfrenta el desafío de mantener un equilibrio delicado entre sus raíces uribistas y la convocatoria al centro político.

Su apuesta por retomar la narrativa de la mujer como primera presidenta busca generar una sensación de esperanza y calma, diferenciándose de la irritación que proyectan otros candidatos y posicionándose como una opción de estabilidad y liderazgo femenino frente a la crisis actual. Por otro lado, el liderazgo de Iván Cepeda se mantiene firme en las encuestas, aunque los analistas sugieren que su figura funciona más como un representante legal que como el candidato real, siendo Gustavo Petro el verdadero motor y la fuerza política detrás de este proyecto.

Cepeda proyecta una imagen de serenidad y antigüedad que resulta atractiva para quienes buscan calma en medio del caos, pero no está exento de vulnerabilidades. El deterioro del orden público en el país ha abierto un flanco de ataques, donde sus detractores lo acusan de ser excesivamente generoso con los movimientos armados.

Esta polarización es tan profunda que el miedo se ha convertido en el motor de la indecisión para cerca del 30 por ciento de la población, quienes temen los extremos representados por figuras como Cepeda y De la Espriella. Finalmente, existe una corriente de opinión, respaldada por estrategas como Luis David Duque, que considera que las encuestas son más una herramienta publicitaria que metodológica, sugiriendo que candidatos del centro como Claudia López o Sergio Fajardo podrían dar una sorpresa electoral superando las expectativas actuales.

En esta recta final, cualquier error mínimo o un nuevo escándalo podría ser fatal, haciendo que las candidaturas se desplomen o que se pierdan votos decisivos en un escenario donde las emociones primarán sobre la razón





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