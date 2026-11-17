Análisis exhaustivo sobre la elegibilidad de Arturo Char para elecciones en Soledad, evaluando vínculos de parentesco con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, bajo la Ley 617.

El debate electoral en el departamento del Atlántico ha puesto en el centro de la atención la posible candidatura de Arturo Char para la alcaldía de Soledad en las próximas elecciones territoriales. Este escrutinio no se limita a la simple intención de participar, sino que examina rigurosamente el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales que permiten o impiden la inscripción de un funcionario público o su familiar en cargos de elección popular. La cuestión principal radica en la intersección entre la normativa de requisitos de nacimiento o residencia y las estrictas prohibiciones por vínculos de parentesco con autoridades en ejercicio.

Requisitos de Residencia y Elegibilidad Legal

El primer análisis pertinente confirma que Arturo Char satisface plenamente los requisitos de calidades establecidos en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994. Esta norma exige que el candidato haya nacido en el municipio, sea residente del mismo o del área metropolitana, o haya vivido allí durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época. En el caso concreto de Arturo Char, esta condición se cumple, lo que elimina cualquier objeción basada en la falta de arraigo territorial o residencia exigida por la ley para postularse ante la población de Soledad.

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El Debate sobre Inhabilidades por Parentesco

No obstante, el requisito de residencia no exime al candidato de la aplicación del régimen de inhabilidades por parentesco, contenido en el artículo 37.4 de la Ley 617 de 2000. Esta disposición prohíbe ser inscrito, elegido o designado como alcalde municipal o distrital a quien tenga vínculos por matrimonio, unión permanente, o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio dentro de los doce meses anteriores a la elección. También se excluye a quienes tengan vínculos con representantes legales de entidades que administren tributos o presten servicios públicos domiciliarios en el municipio.

Aplicación del Factor Temporal en la Norma

La interpretación de la ley requiere desglosar sus componentes clave para determinar si existe una inhabilidad real. El primer elemento es el vínculo de parentesco hasta el segundo grado, el cual existe inequívocamente entre dos hermanos, Alex Char y Arturo Char. El segundo elemento crítico es el factor temporal de la norma, que establece el rango de vigencia de la inhabilidad desde el 31 de octubre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027. Este lapso de doce meses es fundamental para calcular si la autoridad que podría generar el conflicto de intereses ejerció funciones durante el período crítico previo a las elecciones.

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Jerarquía Administrativa en Barranquilla y Soledad

Un punto crucial en este análisis es que el alcalde en ejercicio, Alex Char, cumple funciones administrativas en Barranquilla, pero no en Soledad (Atlántico), donde supuestamente su hermano Arturo Char buscará la alcaldía en las elecciones del próximo año. Sin embargo, la duda jurídica surge porque Alex Char es alcalde de Barranquilla y Presidente de la junta directiva del Área Metropolitana de la cual forman parte conjuntamente el distrito de Barranquilla y el municipio de Soledad. Aunque su rol en la junta directiva es de dirección política, no es el ordenador del gasto, función que ejerce su gerente, lo cual podría suavizar la interpretación de autoridad directa sobre el presupuesto local de Soledad.

Precedentes Constitucionales y Rigor Juridico

La Corte Constitucional ha establecido en distintos pronunciamientos, especialmente en su sentencia C-546 de 1993, que en materia electoral las inhabilidades son taxativas y de carácter restrictivo. Esto significa que solo pueden ser creadas por el legislador con un texto escrito en la norma (Constitución Política o la Ley) que así lo exprese, sin posibilidad de interpretación extensiva que beneficiara al candidato. Dado que la norma de la Ley 617 de 2000 es clara en sus términos, la validez de la inscripción dependerá de si la autoridad ejercida por Alex Char en el Área Metropolitana se considera suficientemente vinculante para generar una inhabilidad absoluta en el municipio de Soledad, evitando así conflictos de intereses en la administración de recursos públicos.