Análisis Regulatorio: Clave la Competencia en la Integración de Tigo y Movistar

La Superintendencia de Industria y Comercio debe asegurar condiciones de competencia transparentes y sostenibles en la posible integración de Tigo y Movistar, protegiendo el acceso de terceros al roaming y servicios mayoristas.

Es crucial mantener y, si es necesario, fortalecer las condiciones establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la Resolución 61548 de 2023. Particularmente, aquellas que aseguran el acceso de terceros a la facilidad de Roaming Automático Nacional (RAN) y a servicios mayoristas esenciales para la operación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV). Asimismo, es imperativo prevenir la creación de asimetrías regulatorias.

Si las reglas impuestas a la entidad integrada no se alinean con la regulación general vigente, la competencia en el sector podría verse comprometida. Se considera indispensable avanzar en una colaboración coordinada con la SIC para evaluar exhaustivamente los impactos de la posible operación. Esto implica un análisis profundo de las implicaciones para la competencia y el bienestar de los consumidores, asegurando un mercado justo y transparente.\La integración entre Tigo y Movistar presenta una potencial oportunidad para optimizar la eficiencia del sector, siempre y cuando se implementen medidas oportunas y coordinadas entre las entidades administrativas competentes. El objetivo principal es garantizar condiciones de competencia sostenibles y transparentes en todos los mercados involucrados. Esto incluye la protección de la pluralidad de agentes, favoreciendo así entornos de mercado eficientes. Se debe prestar especial atención a la creación de un marco regulatorio que fomente la innovación y la inversión, beneficiando a los consumidores con mejores servicios y precios competitivos. La colaboración entre las autoridades y los operadores es fundamental para el éxito de esta integración, asegurando que se cumplan todas las condiciones necesarias para un mercado dinámico y beneficioso para todos.\Este proceso de integración requiere una supervisión rigurosa y continua para mitigar cualquier riesgo potencial. La SIC, en su rol de garante de la competencia, debe monitorear de cerca el cumplimiento de las condiciones establecidas y tomar medidas correctivas en caso de detectar prácticas anticompetitivas. Es crucial que se mantenga una comunicación fluida y transparente con todos los actores del sector, incluyendo los OMV, los proveedores de servicios mayoristas y los consumidores. Además, se debe considerar la posibilidad de actualizar las regulaciones existentes para adaptarlas a las nuevas dinámicas del mercado y asegurar que la competencia se mantenga en un nivel óptimo. La integración debe ser vista como una oportunidad para fortalecer el sector de las telecomunicaciones en Colombia, mejorando la calidad de los servicios y fomentando la innovación





