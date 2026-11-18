Ana Cristina Restrepo Jiménez es la primera galardonada con el Premio Alberto Aguirre a la Independencia Periodística en su inauguración este martes 17 de noviembre en Bogotá.

La periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez recibió este martes 17 de noviembre la primera edición del Premio Alberto Aguirre a la Independencia Periodística. El acto oficial se llevó a cabo a las 4:30 p. m. en la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en la sede del Banco de la República en Bogotá. Este nuevo reconocimiento busca honrar la trayectoria y el legado de Alberto Aguirre Ceballos en la defensa del criterio propio y la autonomía de la prensa.

Contexto del Premio Alberto Aguirre

La distinción se crea en un año significativo, coincidiendo con el centenario del nacimiento del periodista, abogado y editor antioqueño, quien nació en 1926 y falleció en 2012. El propósito central del galardón es preservar la memoria de Aguirre Ceballos como un defensor incansable del libre pensamiento y la independencia editorial frente a las presiones de los poderes políticos y económicos. Esta iniciativa resalta la importancia histórica de mantener espacios de discusión intelectual libres de censura o influencia externa.

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Entrega por Catalina Gómez Ángel

La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, corresponsal de guerra y ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026, fue la encargada de entregar el premio a Ana Cristina Restrepo. La organización del galardón seleccionó a Gómez Ángel debido a los valores que representa, destacando la independencia, la valentía y la coherencia en el ejercicio del periodismo de investigación. La ceremonia completa estuvo disponible para su visualización a través de una transmisión en vivo en la plataforma YouTube.

Legado de Alberto Aguirre Ceballos

Nacido en Medellín en 1926, Alberto Aguirre Ceballos fue una figura fundamental en la promoción de espacios para la literatura, el cine y la discusión de ideas en Colombia. Durante casi 40 años, escribió columnas influyentes para medios como EL COLOMBIANO, El Mundo y la revista Cromos. A través de su labor periodística, cuestionó constantemente decisiones políticas, actuaciones institucionales y asuntos de interés público que afectaban a la sociedad.

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Impacto Cultural y Bibliográfico

La influencia de Aguirre Ceballos se extendió más allá del periodismo, ya que fundó la Librería Aguirre, que operó entre 1959 y 1997 en Medellín. Este espacio se convirtió en un punto de reunión para importantes escritores e intelectuales, entre ellos Manuel Mejía Vallejo, Fernando Vallejo y Gonzalo Arango. A través de su sello editorial Aguirre Editor, publicó la primera edición de la obra maestra El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, en 1961. También fue responsable de editar obras clave de Fernando González, León de Greiff y Arturo Echeverri Mejía.

Reconocimiento a la Trayectoria de Restrepo

El jurado, compuesto por especialistas en periodismo, cultura e investigación social, eligió a Ana Cristina Restrepo por su destacada trayectoria profesional. Restrepo es comunicadora social-periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con un magíster en Estudios Humanísticos de la Universidad Eafit. Ha trabajado como columnista para EL COLOMBIANO y El Espectador, y ha participado activamente en espacios de opinión radial. Su labor ha sido reconocida previamente con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Mejor Entrevista en 2015, así como con el reconocimiento del Círculo de Periodistas de Bogotá a la Mejor Columna de Opinión en 2020.