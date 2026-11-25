La periodista Ana Cristina Restrepo y la ONU defendieron su labor frente a las acusaciones de Jerome Sanabria sobre romanticismo con la guerrilla y falta de reparación a víctimas.

La periodista Ana Cristina Restrepo se encuentra en el centro de una intensa controversia pública que ha trascendido las redes sociales para involucrar a organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU). El conflicto surgió tras las críticas sostenidas por parte de Jerome Sanabria, una estudiante de derecho de 20 años y joven activista, quien ha cuestionado públicamente el trabajo periodístico de Restrepo en temas de derechos humanos y conflicto armado.

Origen de la Polémica entre Activista y Periodista

El escándalo comenzó cuando Sanabria tildó a Restrepo de "defensora de la guerrilla" y le acusó de romantizar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) debido a sus posturas históricas a favor de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La estudiante propuso recopilar los testimonios de víctimas de las Farc que, después de 10 años, no han recibido reparación, enviando un correo que contenía un tono irónico de agradecimiento hacia la labor de la periodista. Esta acción fue calificada por diversos académicos y colegas de prensa como problemática y una burla hacia las víctimas del conflicto.

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En respuesta a estas acusaciones, Ana Cristina Restrepo exigió respeto y defendió su trayectoria, afirmando que no romantiza la guerrilla, sino que considera que el diálogo es la única salida viable al conflicto armado. La periodista subrayó su preferencia por la política y las palabras sobre el uso de las armas. Además, destacó su amplia experiencia en la cobertura de derechos humanos, recordando que ya realizaba reportajes con víctimas de la guerra en tiempos anteriores a que Sanabria comenzara su carrera académica, enfatizando la profundidad de su compromiso con la verdad y la justicia.

Reacción de la ONU y Defensa de la Libertad de Prensa

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU intervino en la disputa al rechazar formalmente los mensajes y ataques personales dirigidos contra Ana Cristina Restrepo. Según el comunicado de la entidad internacional, los señalamientos que vinculan a la periodista con la antigua guerrilla carecen de cualquier sustento factual. La ONU afirmó enfáticamente que ningún periodista debería ver amenazada su integridad, seguridad o labor profesional debido a sus opiniones o al ejercicio de su profesión.

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La organización reiteró que la libertad de expresión protege el debate y la crítica constructiva, pero no ampara las amenazas, la incitación a la violencia, la estigmatización o la desinformación que pongan en riesgo la vida y la dignidad de los periodistas. Este pronunciamiento llegó como una defensa institucional clara ante lo que la ONU considera un intento de silenciar la labor informativa mediante la estigmatización personal, un acto que contradice los principios fundamentales de protección a los defensores de derechos humanos.

Posición de Jerome Sanabria y Controversia sobre la Agenda Internacional

Tras la intervención de la ONU, Jerome Sanabria declaró a la revista Semana que la organización tiene una agenda política y que Ana Cristina Restrepo forma parte de ella. La joven activista expresó su sorpresa ante el pronunciamiento de la entidad internacional y reiteró su acusación de que Restrepo no solo defiende, sino que romantiza a las Farc, haciendo referencia nuevamente a un tuit de 2012 donde la periodista afirmó creer en las buenas intenciones de los negociadores del Gobierno y de la guerrilla.

Sanabria cuestionó la consistencia de la ONU al preguntarse por qué no se ha pronunciado en otras ocasiones en las que ha habido amenazas claras contra la libertad de prensa en Colombia. Por su parte, Ana Cristina Restrepo, al ser consultada por EL COLOMBIANO sobre cómo proceder frente a las acusaciones, mantuvo una postura distante. La periodista declaró que no conoce personalmente a Jerome Sanabria y que no tiene nada que decir sobre ella, dejando que su equipo legal se encargue de las acciones legales correspondientes ante lo que considera una campaña de difamación.

Contexto de la Implementación del Acuerdo de Paz y la JEP

Mientras la joven activista sostiene que las Farc siguen delinquiendo, aludiendo a los grupos disidentes, los datos oficiales presentados por la Agencia de Reincorporación y Normalización a mediados de 2026 muestran un panorama diferente sobre el cumplimiento del Acuerdo. Estas estadísticas expusieron que el 85% de los firmantes continúan comprometidos con el proceso de paz, a pesar de enfrentar amenazas constantes contra sus vidas y la falta de garantías por parte de los diferentes gobiernos que se han sucedido desde la firma del acuerdo.

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Es innegable que, si bien existen críticas válidas sobre la implementación concreta del Acuerdo de Paz de 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha propiciado encuentros de perdón y reconciliación entre víctimas y victimarios que nunca antes se habían registrado en la historia de Colombia. Este contexto complejo subraya la importancia del debate público y la protección de las voces que, como la de Ana Cristina Restrepo, abogan por la vía política y el diálogo como herramientas esenciales para la construcción de una paz estable y duradera.