Ana Ligia Mora cuestiona el aumento del impuesto al carbono y el recorte al Fondo ambiental

Ana Ligia Mora Martínez advierte que el alza del impuesto al carbono y el recorte del Fondo para la Vida debilitan la política ambiental de Colombia.

Ana Ligia Mora Martínez cuestiona el proyecto de Ley de Rescate 477 de 2026, que plantea aumentar el impuesto al carbono y reducir casi por completo los recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Su posición, expresada en una columna de opinión, pide conservar la destinación ambiental de ese recaudo en Colombia.

Mora Martínez sostiene que la lucha contra el cambio climático exige el compromiso de toda la sociedad, con especial responsabilidad para el sector productivo. Según su argumento, las políticas de Estado sobre agua, tierra, minerales y otros recursos deben ser coherentes con las empresas y organizaciones que los usan.

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Cambios en la tarifa del impuesto al carbono

El impuesto al carbono pasaría de $29.070 por tonelada de CO₂ en 2026 a aproximadamente $83.300 en 2029, lo que representa un incremento del 186%. Así lo describe la columna al referirse al texto del proyecto de ley.

Al mismo tiempo, el proyecto contempla eliminar la asignación del 80% de ese recaudo al Fondo que financia la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales. Con esa modificación, el dinero pasaría a libre inversión de la Nación, según la autora.

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Posición crítica frente a la contradicción fiscal

Mora Martínez considera que la propuesta presenta una contradicción: sube la tasa al carbono y, a la vez, reduce el gasto en compensación ambiental. Para la autora, esa combinación desvirtúa la finalidad del impuesto al carbono.

La columna también advierte sobre efectos colaterales en el mercado de combustibles. Según análisis citados por la autora, el aumento real para gasolina, ACPM y gas natural estaría cercano al 250%, sumado a un alza del IVA sobre este rubro del 5% al 19%. Mora Martínez afirma que ese incremento lo sentirían todos los colombianos.

Impacto ambiental y propuestas para el Fondo

La autora señala que los grandes desafíos actuales de deforestación en el país y la minería criminal exigen más recursos que nunca para atender los pasivos ambientales. Desde su perspectiva, retirar esa financiación dejaría sin respaldo la agenda ambiental nacional.

Entre sus propuestas, Mora Martínez pide mantener una destinación ambiental para el Fondo, aclarar las inconsistencias en las tarifas y el cobro del impuesto al carbono, y revisar la coherencia entre el aumento de la carga tributaria y los beneficios tributarios. También exhorta a evaluar la pertinencia de los artículos relacionados con el impuesto y a buscar soluciones conjuntas con el sector.