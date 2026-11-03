Ana Lilia Mora denuncia crecimiento de dragas ilegales en Nechí

La congresista Ana Lilia Mora alerta sobre el aumento de dragas brasileras en el Bajo Cauca y pide operaciones coordinadas contra la minería ilegal que financia grupos armados.

La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Ana Lilia Mora, ha emitido una advertencia urgente sobre la expansión descontrolada de maquinaria pesada utilizada para la extracción ilícita de oro en el departamento de Antioquia. La legisladora reveló datos alarmantes respecto al incremento del número de dragas y dragones brasileros operativos en la región del Bajo Cauca, específicamente en el municipio de Nechí, lo cual representa una amenaza directa para la seguridad pública y el medio ambiente local.

Cifras de expansión de maquinaria en el río Nechí

Según la información recopilada por la congresista, la situación en 2023 mostraba apenas aproximadamente 20 unidades de este tipo de equipos funcionando en el río Nechí. En la actualidad, esa cifra se ha disparado hasta alcanzar unos 170 dragones ya en operación activa. Además, existen otros 40 equipos en fase de construcción, los cuales representan inversiones millonarias destinadas a ampliar la capacidad extractiva en la zona. Este crecimiento exponencial indica una consolidación rápida de la actividad criminal organizada en el territorio.

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La magnitud de esta proliferación no solo afecta la infraestructura fluvial, sino que también altera significativamente la dinámica social y económica de las comunidades ribereñas. Los equipos pesados modifican los cauces naturales y aumentan la sedimentación, lo que contribuye a un mayor riesgo de inundaciones para las poblaciones vecinas. La presencia constante de estas estructuras cerca de las viviendas genera una sensación de inseguridad y vulnerabilidad entre los residentes locales.

Vínculo entre minería ilegal y financiamiento criminal

Ana Lilia Mora subrayó que este fenómeno trasciende la problemática ambiental para convertirse en un grave asunto de seguridad nacional. Las cifras indican que el 85% del oro exportado por Colombia podría tener origen ilegal, y de ese porcentaje, el 70% estaría asociado directamente con grupos armados. Estos actores utilizan la extracción minera y el tráfico de cocaína como fuentes primarias de financiación para sus actividades delictivas.

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Las redes transnacionales involucradas en esta actividad han desarrollado tácticas específicas para evadir las intervenciones estatales. Cuando circulan rumores sobre posibles operativos policiales o militares, estos grupos desplazan las dragas hacia zonas cercanas a las comunidades civiles. Esta maniobra sirve para dificultar las labores de la fuerza pública y proteger la infraestructura, al tiempo que paralizan la movilidad y perjudican gravemente a sectores económicos tradicionales como la pesca artesanal.

La congresista señaló que la situación es particularmente crítica en Nechí, pero que la afectación ya se extiende a municipios vecinos como El Bagre y Zaragoza. La proximidad de la maquinaria a los asentamientos humanos actúa como un escudo humano involuntario, complicando cualquier intento de desmantelamiento de las operaciones ilegales sin generar confrontaciones sociales adicionales.

Propuesta de fuerza tarea conjunta y formalización

Ante la gravedad de los hechos, Ana Lilia Mora ha planteado la necesidad de establecer una fuerza tarea conjunta específica dedicada exclusivamente a combatir la extracción ilícita de minerales en el Bajo Cauca. Argumentó que los operativos esporádicos son insuficientes frente a la escala de la organización criminal y que se requiere una intervención planeada, coordinada y sostenida por parte de la fuerza pública.

La legisladora hizo énfasis en que no es viable realizar intervenciones de seguridad con estructuras criminales fuertemente armadas utilizando únicamente herramientas administrativas o legales. Citar su experiencia previa como directora de Corantioquia para afirmar que "con un lapicero no se puede hacer un operativo" cuando se enfrentan a poderíos materiales y armamentísticos significativos. Se necesita la presencia física y disuasiva de las autoridades de seguridad.

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Paralelamente a la acción coercitiva, se debe abordar la vertiente de apoyo a la minería informal. Mora propuso trabajar en un proyecto de ley de formalización minera gradual que permita a los pequeños mineros transitar hacia la legalidad sin ser tratados como criminales. Es crucial distinguir entre la minería criminal estructurada y el pequeño productor que busca operar dentro del marco legal pero carece de los recursos iniciales para cumplir con todos los requisitos normativos.

Impacto ambiental y delegación de funciones a Antioquia

El daño ecológico derivado de la operación de más de 200 dragas incluye la sedimentación excesiva, la afectación de ciénagas y ecosistemas aledaños, y la posible contaminación por mercurio. Aunque existe un fenómeno climático global, la intervención humana masiva en los cauces agrava los riesgos de inundación y altera el flujo normal de las cuencas hidrográficas. Se requiere una medición precisa de estos impactos para diseñar políticas de recuperación ambiental efectivas.

En el ámbito administrativo, la representante ha conversado con el presidente de la Agencia Nacional de Minería, quien mostró disposición para entregar nuevamente la delegación de funciones mineras al departamento de Antioquia. Esto implicaría que el gobierno departamental debe prepararse contando con los equipos de trabajo necesarios para asumir estas competencias. Esta medida se ve como una herramienta adicional para acompañar la formalización de los productores legítimos y fortalecer la gobernanza territorial.