La actriz colombiana Ana Lucía Domínguez vuelve a la pantalla en la comedia El último Paloseco, estrena en enero de 2027, tras dos años de pausa por su hija Luciana y desarrollo de proyectos empresariales.

La actriz colombiana Ana Lucía Domínguez ha retomado su carrera en la pantalla grande con el estreno de la comedia El último Paloseco, un proyecto que marca su regreso oficial a los escenarios después de una pausa estratégica de dos años dedicados a la maternidad y al desarrollo de iniciativas empresariales propias. Esta nueva película colombo-mexicana, cuyo estreno comercial está programado para el 28 de enero de 2027 en Colombia y México, representa un punto de inflexión profesional que combina su pasión por el género cómico con la experiencia acumulada durante su ausencia en los sets de grabación.

Regreso Cinematográfico y Personaje Elisa

El último Paloseco, escrita y dirigida por Nico Pinzón Fernández, se estrenó originalmente el 12 de noviembre en el Ibero-American Film Festival Miami, dentro de la sección Nuevos Talentos, y ahora se prepara para llegar a la audiencia general con una producción que busca conectar emocionalmente con los espectadores. Domínguez interpreta a Elisa, una pintora sensible descrita por la propia actriz como alguien que busca una vida tranquila, libre de conflictos, centrada en amar y ser amada dentro de su matrimonio.

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La trama gira en torno a la relación de Elisa con su esposo, Ed Paloseco, interpretado por Luis Ernesto Franco, quien enfrenta una crisis existencial al descubrir que no puede tener hijos debido a una condición biológica. Este problema se complica por la imposición directa de su padre: debe darle un heredero a la familia en un plazo estricto de seis meses, bajo la amenaza de perder la herencia familiar, lo que desencadena una serie de situaciones cómicas y descontroladas.

Pausa Maternidad y Proyectos Empresariales

Antes de sumergirse en el rodaje de esta nueva producción, Ana Lucía Domínguez tomó la decisión consciente de detener su actividad actora durante dos años para estar presente en los primeros meses de vida de su hija, Luciana, quien nació en septiembre de 2024. La actriz definió este periodo de inactividad profesional como una bendición, enfatizando que su prioridad fue acompañar y cuidar a su bebé durante esa etapa crucial de desarrollo, manteniéndose alejada de las pantallas pero no del trabajo creativo.

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Durante esta pausa, la actriz no permaneció inactiva, sino que aprovechó el tiempo para escribir un libro y desarrollar un protocolo digital enfocado en el biohacking y la formación de hábitos saludables. Estos emprendimientos personales le permitieron mantenerse productiva y conectar con otras industrias, preparando el terreno para su regreso a la actuación con una nueva perspectiva y madurez tanto personal como profesional en su carrera.

Producción y Orgullo por la Industria Colombiana

Aunque la historia de la película está ambientada en una vecindad mexicana durante el año 1984, la mayor parte de la filmación se llevó a cabo en Colombia, donde el equipo técnico recreó meticulosamente ese universo utilizando arte, vestuario y fotografía de alto nivel para lograr una estética impecable que transportara a los actores y al público a esa época. Nico Pinzón Fernández, el director, explicó que la idea narrativa surgió de una pregunta recurrente en las relaciones modernas: la insistencia familiar sobre cuándo tener hijos, sumada a la presión de conservar una herencia y los desafíos de la esterilidad del protagonista.

Impacto y Próximos Proyectos de la Actriz

Domínguez ha expresado su profundo orgullo por trabajar en su país de origen, destacando la alta calidad de los equipos técnicos colombianos y afirmando que siempre acepta proyectos nacionales porque garantiza resultados de excelencia y disfrute personal, sintiéndose orgullosa de representar a Colombia en producciones de esta envergadura. Con El último Paloseco, busca que el público ría y se identifique con las situaciones absurdas que enfrentan sus personajes ante las expectativas familiares impuestas.

Continuidad Profesional y Nuevos Retos

Inmediatamente después de concluir el rodaje de esta comedia, la actriz confirmará su presencia en la pantalla grande con un thriller titulado La ciudad no era rubia, que se filmará en Tenerife, España, durante el próximo año y que presentará un personaje radicalmente distinto al de Elisa. Además, Domínguez está desarrollando Vuelve, un programa digital diseñado específicamente para mujeres que desean retomar proyectos personales pendientes, el cual constará de una duración de tres meses e incluirá entrenamientos físicos diarios de 20 minutos para ayudar a las participantes a recuperar la motivación y reconectarse con sus objetivos.