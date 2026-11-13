Ana Lucía Pineda pide oraciones al papa León XIV en Lima por la paz de Colombia

La primera dama colombiana Ana Lucía Pineda viajó a Lima invitada por Keiko Fujimori para recibir al papa León XIV. Pineda solicitó intercesión por la unión nacional mientras aclaraba el financiamiento de su estadía.

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, protagonizó una destacada intervención diplomática durante la visita oficial del papa León XIV a Lima, Perú. En la tarde del miércoles 11 de noviembre, Pineda participó activamente en el protocolo de recibimiento en el Palacio de Gobierno, un acto que consolidó su presencia en el escenario internacional bajo la invitación directa de la presidenta peruana Keiko Fujimori. El evento marcó un momento de alta visibilidad para la representante oficial del gobierno de Bogotá, quien buscó establecer un diálogo espiritual y político con el líder de la Iglesia Católica.

Intercesión espiritual por la unidad nacional

El núcleo de la participación de Ana Lucía Pineda giró en torno a una solicitud personal de apoyo espiritual para su país. Tras el encuentro, la primera dama divulgó en su cuenta de Instagram un mensaje detallado donde relató su interacción con el Santo Padre. Pineda declaró que, en su calidad de mujer de fe y madre, le pidió al papa León XIV que mantuviera a Colombia presente en sus oraciones, enfatizando peticiones específicas para lograr la paz, la unión social y el bienestar de todas las familias colombianas. Este gesto buscó proyectar una imagen de cercanía religiosa y responsabilidad moral ante los desafíos internos del país.

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Financiamiento propio y contexto político

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial el martes 10 de noviembre para aclarar la naturaleza económica del viaje. El ministerio confirmó que los recursos utilizados para la estancia de Ana Lucía Pineda en la capital peruana fueron exclusivamente propios, garantizando que no se realizó erogación alguna ni se comprometieron fondos del presupuesto estatal colombiano. Esta declaración buscó blindar políticamente la misión, presentándola además como una oportunidad estratégica para afianzar los lazos de amistad y fraternidad entre los pueblos de América Latina, reafirmando el compromiso bilateral con Lima.

El pontífice y su conexión histórica con Perú

El contexto de la visita se enriqueció con la historia personal del papa León XIV, quien llegó a la Base Aérea del Callao cerca de las 5:00 p. m. del miércoles. Durante su primera intervención pública en Lima, el pontífice recordó su vínculo emocional con el país, donde vivió años y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Al dirigirse a la presidenta Keiko Fujimori y al cuerpo diplomático, León XIV declaró que regresaba a su patria con profunda gratitud, asumiendo su rol como sucesor de Pedro y llamado a servir a la Iglesia universal, lo que añadió una capa de sensibilidad histórica al recibimiento.

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Cobertura mediática y desafíos de transparencia

La salida de Pineda a Lima ocurrió en un momento de alta sensibilidad pública en Colombia, mientras la primera dama enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de donaciones para la emergencia del terremoto del 10 de agosto. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad liderada por Pineda, reportó aportes privados por $54.589.523.791 entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, además de la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria y la atención a más de 48.000 personas en 80 municipios. Ana Lucía Pineda ha mantenido una postura firme rechazando cualquier acusación de irregularidad en la administración de estos recursos.

Itinerario apostólico y perfil de la primera dama

La visita apostólica del papa León XIV se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, cubriendo una ruta que incluye misas y encuentros en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa con representantes de pueblos amazónicos. Por su parte, Ana Lucía Pineda, nacida en Montería el 8 de octubre de 1987 y esposa del presidente Abelardo de la Espriella desde 2008, sigue ejerciendo su rol como gestora social tras la asunción de su esposo el 7 de agosto. Su agenda pública continúa centrada en la defensa de la niñez, las mujeres y los adultos mayores, buscando equilibrar su visibilidad internacional con sus responsabilidades domésticas.