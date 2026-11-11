Ana Lucía Pineda viaja a Lima con fondos propios para recibir al papa León XIV

La Primera Dama colombiana Ana Lucía Pineda viajará a Perú el 11 de noviembre. El gasto es personal, sin afectar el presupuesto estatal.

La Cancillería de Colombia confirmó este martes 10 de noviembre que la Primera Dama Ana Lucía Pineda viajará a Lima, Perú, para participar en la ceremonia de recibimiento del papa León XIV. El evento protocolario está programado para realizarse el miércoles 11 de noviembre dentro del Palacio de Gobierno peruano. Esta asistencia responde a una distinción formal otorgada por la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Financiación exclusiva con recursos personales

El ministerio de Relaciones Exteriores aclaró explícitamente que el desplazamiento de Ana Lucía Pineda se costeará íntegramente con sus propios fondos privados. La entidad oficial señaló que esta decisión garantiza que no habrá erogación alguna ni compromiso de recursos del presupuesto del Estado colombiano. Esta precisión financiera busca evitar cualquier controversia pública sobre el uso de dinero público en viajes diplomáticos o sociales de alto perfil.

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La invitación fue extendida en el marco de una convocatoria dirigida específicamente a los jefes de Estado y figuras destacadas de América Latina. La participación de la Primera Dama se encuadra como un acto de cortesía internacional y fortalecimiento de vínculos regionales. El comunicado oficial enfatiza que el financiamiento privado elimina riesgos presupuestarios para el gobierno nacional.

Agenda oficial y contexto diplomático

La visita apostólica del papa León XIV a territorio peruano se extenderá desde el miércoles 11 de noviembre hasta el lunes 16 de noviembre. El Santo Padre llegará a la Base Aérea del Callao cerca de las 5:30 p. m. del día de la ceremonia de bienvenida. Posteriormente, sostendrá encuentros oficiales con la presidenta Keiko Fujimori y otras autoridades locales antes de dirigirse al Gran Teatro Nacional.

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La gira incluye actividades significativas en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Entre los eventos programados se encuentran misas multitudinarias y reuniones con obispos, religiosos, jóvenes y representantes de los pueblos amazónicos. El pontífice regresará a Roma el próximo lunes, finalizando una agenda intensiva de acercamiento espiritual y diplomático con la región.

Posicionamiento social y precedentes recientes

Ana Lucía Pineda Aruachán, nacida en Montería, Córdoba, el 8 de octubre de 1987, ha definido su gestión como una "gestora social". Su enfoque prioriza temas relacionados con la niñez, las mujeres y los adultos mayores. Tras el terremoto del 10 de agosto, lideró la campaña de donaciones "Colombia, un solo corazón" bajo el auspicio gubernamental. Este viaje a Lima representa una oportunidad para proyectar estos valores en un escenario internacional.

El énfasis en el uso de recursos propios no es menor dado el contexto reciente. En octubre pasado, la Primera Dama enfrentó críticas públicas por un viaje a París, asegurando entonces que lo había pagado con su propio dinero. La polémica ocupó varios días de debate en el país. La claridad actual de la Cancillería busca prevenir discusiones similares sobre la transparencia financiera en este nuevo desplazamiento a Perú.