Ana María Rodríguez critica postura del Gobierno colombiano sobre el Acuerdo de Paz en la ONU

Ana María Rodríguez defiende el Acuerdo de Paz frente a las declaraciones del embajador Mauricio Gaona, argumentando que las cifras del Gobierno son incompa

La directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez Valencia, ha realizado una defensa pública y rigurosa de los resultados parciales del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC. Esta posición se desarrolla en foros internacionales de gran relevancia, casi simultáneamente con las fuertes críticas formuladas por el Gobierno actual a través de su embajador ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona.

Divergencia en la Representación Diplomática

Mauricio Gaona sorprendió al Consejo de Seguridad de la ONU al afirmar que el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera no ha sido final, estable ni duradera. Esta declaración descalificatoria sobre el pacto de desarme de más de 13 mil exguerrilleros refleja la postura crítica del Ejecutivo, un enfoque que Rodríguez considera simplista y estratégico para el país.

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La jefa de la Comisión Colombiana de Juristas señaló que las cifras presentadas por el embajador no son comparables bajo ningún análisis riguroso. Para ella, la posición del Gobierno ignora que es el Estado, y no un gobierno de turno específico, quien debe responder en los foros internacionales. Este matiz es crucial para mantener la coherencia y la credibilidad diplomática de la nación en el escenario global.

Análisis Comparativo de las Cifras Armadas

El embajador Gaona sustentó su crítica asegurando que Colombia pasó de tener 20 mil 420 hombres de grupos armados ilegales en 2016 a 29.004 en 2026. Ana María Rodríguez desestima esta comparación al destacar que las FARC no eran el único actor armado presente cuando se firmó el acuerdo. La simplificación numérica olvida la complejidad del tejido social y la seguridad nacional.

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Es importante aclarar que no se puede atribuir el incremento de estructuras armadas directamente al pacto de 2016. Los datos del ministerio de Justicia, presentados en la ponencia de la Ley de Sometimiento, muestran que el clan del Golfo ha crecido en número de combatientes. Este grupo criminal no tiene relación con el acuerdo de paz, por lo que su expansión se debe a otras dinámicas delictivas.

El Rol del Estado en la Consolidación de la Paz

En su discurso ante el Consejo de Seguridad, Mauricio Gaona no mencionó los compromisos incumplidos por el Estado respecto a sus promesas. Rodríguez insiste en que la violencia no debe adjudicarse al Acuerdo, sino a su falta de implementación integral. La ausencia del Estado en zonas afectadas permite que actores armados reappezcan para llenar vacíos de poder y controlar territorios.

Colombia es un referente mundial por ser el primer pacto celebrado bajo los estándares del Estatuto de Roma. Este estatus convierte al país en un laboratorio único para la justicia internacional, un activo diplomático que debería fortalecerse en lugar de ser desprestigiado por declaraciones aisladas. La articulación con el derecho internacional exige una visión de Estado por encima de la polarización política.

Consecuencias y Próximos Pasos Institucionales

El actual gobierno ha expresado su intención de desactivar programas e instituciones del sistema de paz, una medida que Rodríguez advierte que podría fomentar condiciones para mayores niveles de violencia. El surgimiento de disidencias se explica por la negativa de algunos integrantes a firmar pactos o abandonar el proceso, no por el fracaso del acuerdo en sí.

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Para garantizar la paz, es necesario garantizar la prestación de servicios básicos y ofrecer oportunidades de desarrollo a los habitantes de las regiones. La ausencia de presencia estatal permanente ha permitido que delincuentes disputen el control de las comunidades. La crítica de Rodríguez busca reorientar la estrategia nacional hacia la implementación efectiva en lugar de la deslegitimación política.