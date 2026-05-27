Ana María Trujillo critica duramente a Paloma Valencia por bajo apoyo electoral

La actriz colombiana Ana María Trujillo expresó su decepción por el bajo porcentaje de votos que las proyecciones de Polymarket otorgan a la senadora Paloma Valencia, desatando un debate en redes sociales sobre el papel de los famosos en la política.

A solo días de que los colombianos salgan a las urnas el 31 de mayo para definir el futuro del país, la tensión política se intensifica y las redes sociales se convierten en un campo de batalla.

El ambiente electoral está tan candente que incluso las figuras del entretenimiento nacional han dejado de lado la cautela para expresar sus preferencias o, como en este caso, sus decepciones. La actriz Ana María Trujillo, conocida por su papel en 'Pedro el Escamoso', sorprendió a sus seguidores con un contundente mensaje dirigido a la senadora Paloma Valencia, luego de conocer los resultados de las proyecciones de Polymarket, la plataforma de apuestas que sigue de cerca la contienda electoral.

Según estas cifras, Valencia cuenta con apenas un 1,6% de probabilidades de llegar a la Casa de Nariño, una diferencia abismal frente al 72% que ostenta Abelardo de la Espriella, quien lidera las encuestas. Ante este panorama desolador para la congresista, Trujillo no pudo ocultar su frustración y escribió: 'Qué dolor ver a una de las mejores senadoras de la historia de Colombia en estas… todo lo que hizo durante años lo está borrando en días. Qué mal'.

La declaración desató un intenso debate en las redes sociales, dividiendo a los usuarios entre quienes aplauden la sinceridad de la actriz y aquellos que defienden a capa y espada a la parlamentaria. El pronunciamiento de Trujillo no solo refleja una postura política, sino que también pone en evidencia las fracturas dentro de la opinión pública respecto a la gestión de Valencia.

La senadora, que ha sido una figura clave en el Congreso durante años, ha visto cómo su popularidad se desploma en la recta final de la campaña, afectada por controversias y decisiones que han generado descontento entre sus seguidores. Mientras tanto, la actriz, quien ha construido una carrera sólida en la televisión colombiana, se ha convertido en un referente para muchos que buscan una voz crítica y sin filtros en medio de la polarización política.

Sin embargo, su intervención también ha generado críticas, especialmente de aquellos que consideran que las figuras del entretenimiento deberían mantenerse al margen de la política. Mientras Ana María Trujillo acapara titulares por su incursión en el debate electoral, su vida personal transcurre en un clima de estabilidad y armonía. Casada desde 2015 con el empresario Juan Carlos Vargas, la pareja disfruta de una relación sólida que ha superado las diferencias de edad (12 años) y los escándalos mediáticos.

La boda, celebrada frente al mar en República Dominicana, fue el inicio de una vida en el Caribe, donde han echado raíces. Trujillo ha declarado en varias ocasiones que su matrimonio es su refugio y que el apoyo de su esposo ha sido fundamental para enfrentar los altibajos de su carrera. Esta estabilidad contrasta con la turbulencia política que la rodea, pero también le ha dado la confianza para expresar sus opiniones sin temor a represalias.

En resumen, la actriz se ha convertido en una voz incómoda para algunos, pero respetada por su coherencia y valentía al hablar sin tapujos





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