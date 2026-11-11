Añaden a 74 las mujeres asesinadas en el Atlántico en 2026 tras caso de Barranquilla

El número de mujeres mortas en el Departamento del Atlántico llegó a 74 en 2026 tras el asesinato de Shirley Payares Díaz, evidenciando un aumento alarmante de la violencia de género.

El día 9 de noviembre de 2026 se registró el asesinato de la mujer de 43 años Shirley Patricia Payares Díaz en el barrio El Limón de Barranquilla, que incrementó el total de mujeres mortas en el departamento a 74, de acuerdo con la Mesa Amplia de Mujeres del Atlántico.

Detalle del ataque a Shirley Payares Díaz

El crimen ocurrió en la intersección de la carrera 6B con la calle 33B, cuando la víctima fue abordada por su expareja sentimental. El agresor, Édgar José Torrenegra Moreno, de 49 años, desenfundó un arma de fuego y le disparó repetidas veces. Payares Díaz recibió dos impactos de bala en la cabeza y murió en el lugar. Tras el disparo, el agresor supuestamente se disparó a sí mismo, pero fue detenido por patrullas policiales que llegaron después de un llamado de la comunidad.

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El detenido fue trasladado al paso del barrio Simón Bolívar y se encontró con su estado de salud estable, aunque se le tiene anotada una falla judicial por la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Conjunto de homicidios femeninos en el Atlántico

El caso de Payares Díaz se suma a otros cuatro asesinatos que se registraron el pasado domingo en Barranquilla y Soledad. Entre ellos está el de Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14 años, ambas venezolanas, que murieron tras ser disparadas en la fiesta del barrio Terranova II en Soledad.

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Otro caso ocurrió en el sector de invasión Los Ángeles, donde la mujer de 32 años, Kelly Johana Villa Gómez, fue interceptada por dos hombres en una motocicleta y fue disparada cuatro veces. La tercera víctima, Zadi Edith Barrios Tovar, de 44 años, murió la noche del domingo dentro de un establecimiento del barrio Villate, donde estaba consumiendo bebidas alcohólicas.

Respuesta de la Mesa Amplia de Mujeres del Atlántico

Ante la acumulación de crímenes, la Mesa amplió su pronunciamiento con fines de denuncia y protesta. En el comunicado, la organización expresó su rechazo y dolor por las muertes, particularmente por las ocurridas en Soledad, y manifestó su preocupación por la falta de respuesta institucional ante las advertencias previas que, según él, habían hecho las lideresas.

Ruth Pareja, integrante de la Mesa, resaltó la gravedad del panorama y pidió al Gobierno Nacional reglamentar, financiar y poner en marcha la emergencia por violencia de género contemplada en el artículo 344 de la Ley 2294 de 2023. Además, la organización solicitó a la Gobernación del Atlántico convocar un consejo de seguridad enfocado en las violencias basadas en género, destinar recursos a las casas refugio, garantizar asesoría jurídica gratuita y ofrecer atención en salud mental a las mujeres.

Impacto y próximas acciones

La Mesa también pidió que se realice un seguimiento a los homicidios registrados durante 2026 y brinde acompañamiento a los familiares de las víctimas de Soledad, con especial cuidado de evitar cualquier forma de revictimización.

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Las autoridades locales previstos convenios para fortalecer la investigación de cada caso y promover la seguridad de las mujeres em el Atlántico. La fecha exacta para los próximos pasos aún no se ha determinado, pero se espera una reunión urgente con representantes de las organizaciones de mujeres y las autoridades de seguridad para establecer un plan de acción concreto contra la violencia de género.