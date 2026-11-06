Analdex y Santiago Pardo: El café como modelo para duplicar exportaciones colombianas

Santiago Pardo Salguero de Analdex propone duplicar las exportaciones a US$100.000 millones usando el café como referencia para diversificar la economía.

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Santiago Pardo Salguero, destacó durante la 90 Cumbre Cafetera de Asoexport que el sector cafetero colombiano representa el estándar de excelencia para transformar la inserción internacional del país. Pardo Salguero afirmó con contundencia que el café es el mejor embajador de Colombia en el mundo y que esta identidad debe servir de guía para alcanzar nuevas metas comerciales.

Meta de US$100.000 millones en exportaciones

El objetivo principal trazado por el dirigente gremial consiste en aumentar el volumen de ventas externas desde poco más de US$50.000 millones anuales, dependiendo del año, hasta cerca de US$100.000 millones. Para lograr esta expansión económica, es necesario consolidar la presencia de 10.000 empresas exportadoras de manera permanente en el mercado global, reduciendo la dependencia de un número limitado de firmas.

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Déficit comparativo frente a países vecinos

Colombia registra un comercio exterior que equivale al 35,4% del producto interno bruto, una cifra que sitúa al país en desventaja frente a economías regionales más dinámicas. Los datos revelan que Colombia exporta cerca de US$1.283 por habitante, mientras que México supera los US$5.000 y Costa Rica alcanza alrededor de US$7.700, evidenciando una inserción insuficiente.

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Concentración empresarial y diversificación

Alrededor de 460 empresas concentran cerca del 90% del valor total exportado, y menos de 5.000 compañías mantienen una actividad constante. El comercio externo depende en un 63% de los diez principales productos, donde el café y el banano son los únicos agropecuarios destacados. El reto inmediato es ampliar esta canasta mediante productos industrializados y liofilizados.

Oportunidades en Asia-Pacífico y regulaciones

A pesar de la relevancia de Estados Unidos y la Unión Europea, existe una necesidad estratégica de expandir la presencia comercial en Asia-Pacífico. Además, los exportadores deben adaptarse a requisitos ambientales estrictos, como el reglamento sobre deforestación, y a restricciones laborales, enfrentando al mismo tiempo la incertidumbre climática que afecta las cosechas.