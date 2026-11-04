Analilia Mejía gana reelección en EE. UU. con 60.21% de votos

Analilia Mejía ratifica su curul en la Cámara de Representantes tras derrotar a Joe Hathaway con 60.21% de los votos en Nueva Jersey. Conoce los detalles del escrutinio.

La política Analilia Mejía, del Partido Demócrata, se ratificó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el martes 3 de noviembre de 2026. La representante aseguró un nuevo mandato para el Distrito 11 del norte de Nueva Jersey al derrotar al candidato republicano Joe Hathaway en las elecciones legislativas.

Con el 60.21 % de los votos, la dirigente de ascendencia colombiana y dominicana consolidó su permanencia en el escaño que había asumido tras una elección especial en abril de 2026. Este mandato completo de dos años comenzará en enero de 2027, marcando un hito en la representación latina en Washington.

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Resultados electorales y margen de victoria

Analilia Mejía obtuvo 162.528 votos, superando ampliamente los 104.979 (38.89 %) de su rival republicano Joe Hathaway. Este margen de diferencia quedó confirmado por las proyecciones de la agencia AP, con más del 92 % de los sufragios ya escrutados.

El tercer puesto lo ocupó el independiente Alan B. Bond, quien recibió 2.419 votos (0.90 %). Aunque el resultado parece definitivo según los datos preliminares, la certificación oficial del escrutinio permanece pendiente para cerrar formalmente la contienda electoral.

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Espacio para hablar y escuchar a la gente

Ante sus simpatizantes reunidos en la pizzería Porta Montclair, la congresista electa definió el resultado como el logro de un trabajo de casi un año. "Una vez más me siento humilde ante el privilegio y la confianza que todos ustedes han depositado en una organizadora combativa que dice las cosas como son", expresó.

En declaraciones recogidas por el portal Essex Local, la congresista cuestionó la lectura tradicional de la política en EE. UU. "Sabíamos algo que los analistas políticos y quizá el establishment no sabían. Sabíamos que el poder de la gente es el poder que cumple para nuestra nación y para las futuras generaciones", sostuvo.

Legado de su madre y trayectoria sindical

Para la legisladora, el desenlace de la jornada constituyó una meta parcial en su proyecto político. "Esta noche fue un momento. Para convertirlo en un movimiento, queda más trabajo por hacer", advirtió ante la multitud. Instó a sostener la movilización comunitaria, la organización y la introspección durante los próximos 24 meses.

Nacida y criada en Elizabeth, Nueva Jersey, Analilia Mejía es hija de madre colombiana y padre dominicano. Su trayectoria política estuvo marcada por la experiencia de su madre, Luz Mejía, quien viajó a Nueva York para conseguir empleo en una fábrica sindicalizada ante la estrechez económica familiar.

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Formación académica y experiencia profesional

Mejía se graduó en la Universidad Rutgers-New Brunswick en Literatura Comparada en el año 2000. Posteriormente obtuvo maestrías en Políticas Públicas (2002) y Relaciones Laborales y Educación (2003). Inició su carrera como organizadora sindical en gremios como United Food and Commercial Workers y Unite Here.

Durante su labor legislativa ha impulsado iniciativas para elevar el salario mínimo federal a USD 25 por hora. También ha promovido proyectos sobre derecho al voto, transparencia y anticorrupción, consolidándose como la primera mujer de ascendencia colombiana en llegar a la Cámara de Representantes.