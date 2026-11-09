Analista EAFIT explica déficit fiscal Colombia 2026 y costo deuda pública

Diego Montañez-Herrera de la Universidad EAFIT analiza el desequilibrio de las cuentas públicas de Colombia en 2026, revelando cómo los altos intereses de la deuda limitan la inversión pública.

La situación de las finanzas públicas en Colombia durante los primeros ocho meses de 2026 refleja un desequilibrio estructural profundo que requiere atención inmediata. Diego Montañez-Herrera, investigador económico de la Universidad EAFIT y líder del equipo Nowcast, utiliza una analogía doméstica para ilustrar la gravedad: si una familia ingresa cien mil pesos pero gasta cien mil cuatrocientos mil, la diferencia debe financiarse con deuda. Este escenario se ha replicado en las cuentas del Gobierno Nacional, generando una acumulación progresiva de obligaciones que comprometen la estabilidad financiera del país.

Los datos oficiales confirman que esta dinámica no es pasajera, sino persistente. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos recaudados por el Estado ascendieron a doscientos veintitrés mil quinientos millones de pesos, mientras que los gastos mensuales totales alcanzaron la cifra de trescientos catorce mil millones de pesos. Esta disparidad dejó una brecha financiera de noventa y uno mil trescientos millones de pesos en el periodo señalado, lo que significa que por cada cien pesos que el Estado recibió, gastó aproximadamente cien cuarenta y uno pesos.

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Origen del Desequilibrio Financiero en Colombia

La diferencia entre los ingresos y los gastos obligó al Gobierno a recurrir a diversas fuentes de financiamiento, destacándose el endeudamiento público como la vía principal para cubrir el faltante. Diego Montañez-Herrera subraya que el problema central no radica únicamente en el resultado negativo del año en curso, sino en la persistencia cronificada de este desequilibrio durante varios años. El análisis publicado por el experto en la Universidad EAFIT advierte que la distancia entre lo que recibe el Estado y lo que gasta se ha mantenido y ampliado en los periodos más recientes.

Gráficas elaboradas con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público muestran esta tendencia clara desde 2004 hasta agosto de 2026. A la fecha mencionada, los gastos representaban el quince punto seis por ciento del Producto Interno Bruto, frente a unos ingresos equivalentes al once punto uno por ciento. El balance fiscal total se ubicó en un negativo cuatro punto cinco por ciento del PIB, mientras que el balance primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, se situó en un negativo uno punto siete por ciento.

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Impacto de los Intereses de la Deuda en el Presupuesto

Un aspecto crítico del análisis de Diego Montañez-Herrera es el costo elevado asociado a la financiación de ese déficit. Cuando los ingresos tributarios no alcanzan para cubrir los gastos corrientes y de capital, el Gobierno Nacional debe contraer préstamos y emitir deuda, obligaciones que generan intereses futuros. Según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a agosto de 2026, los pagos por intereses de la deuda equivalían al veintisiete punto ocho por ciento de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central.

Esta cifra implica que, por cada cien pesos que Colombia recauda en impuestos, cerca de veintiocho pesos se destinan exclusivamente a pagar intereses de las obligaciones financieras previas. Para la Universidad EAFIT y sus investigadores, esta situación tiene consecuencias que trascienden las cuentas del Ministerio de Hacienda. El encarecimiento de la financiación estatal puede trasladarse a mayores costos de crédito para empresas y hogares, reduciendo al mismo tiempo los recursos disponibles para inversión pública esencial.

Limitaciones para el Ajuste Fiscal y Gastos Comprometidos

Ante este panorama, surge la pregunta sobre por qué el Gobierno no reduce simplemente sus gastos para cerrar la brecha financiera. Diego Montañez-Herrera explica que el ajuste no es inmediato ni sencillo debido a que una parte significativa del presupuesto ya está comprometida con obligaciones inelásticas como pensiones, salud, transferencias y otros gastos sociales que el Estado debe atender obligatoriamente. La rigidez de estos gastos limita la capacidad de maniobra del Ejecutivo.

Además, cada administración enfrenta nuevas necesidades y prioridades de inversión que dificultan corregir el desequilibrio fiscal de un momento a otro. El investigador de la Universidad EAFIT plantea que el debate público debe ir más allá de aprobar una reforma tributaria o anunciar recortes presupuestales superficiales. El país necesita definir estrategias claras para financiar sus compromisos y garantizar que el gasto público sea compatible con su capacidad real de generar ingresos sostenidos.

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Desafíos de la Ley de Rescate Fiscal y Plan de Desarrollo

La discusión sobre las cuentas públicas cobra relevancia extrema en el contexto actual del debate sobre la Ley de Rescate Económico y la preparación del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Esta normativa definirá las prioridades de inversión para los siguientes cuatro años y plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad fiscal. Diego Montañez-Herrera destaca la pregunta crucial: ¿cómo se va a financiar todo lo que el Estado quiere hacer?

La advertencia es clara: corregir las cuentas públicas exige decisiones difíciles y sostenidas durante varios años, no meros anuncios políticos. Si el Gobierno continúa gastando más de lo que puede financiar, la deuda seguirá creciendo. El experto insiste en que el problema fiscal no debe entenderse como una discusión exclusiva de economistas o de una corriente política, sino como un desafío nacional que requiere consenso y acción estructurada para asegurar la estabilidad económica futura de Colombia.