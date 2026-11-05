Anato proyecta aumento moderado de turistas en Colombia para fin de 2026

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo prevé un leve repunte en llegadas internacionales. Las experiencias auténticas lideran la demanda.

La llegada de visitantes extranjeros a Colombia experimentaría un comportamiento moderadamente positivo durante el cierre del año 2026, según los datos revelados por la Asociación Colombia na de Agencias de Viajes y Turismo. El 48,4% de los participantes en un sondeo oficial anticipa un incremento en el flujo de turistas durante la temporada de fin de año en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Esta proyección refleja expectativas optimistas pero no generalizadas entre los principales actores del sector turístico nacional. Aunque la mayoría espera un crecimiento, el 26,9% de los encuestados prevé una disminución en las llegadas, mientras que el 20,4% considera que el flujo se mantendrá estable. Un pequeño porcentaje del 4,3% indicó carecer de información suficiente para realizar una proyección certera.

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Datos del sector en Villa de Leyva

El sondeo se ejecutó durante el séptimo Encuentro Nacional de Turismo Receptivo de Anato, evento que tuvo lugar los días 22 y 23 de octubre en la localidad de Villa de Leyva, departamento de Boyacá. Las cifras detalladas muestran que, aunque predominan las expectativas de crecimiento, el sector no anticipa un comportamiento uniforme para la temporada.

Entre quienes esperan un repunte, el 26,9% calcula que el aumento estaría entre el 1% y el 10%. Por su parte, el 12,9% prevé un incremento de entre el 11% y el 20%, y el 8,6% estima que la cifra superaría el 20%. Estos datos subrayan la cautela del mercado frente a la recuperación postpandemia y la competencia global.

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Preferencias por experiencias auténticas

El sondeo también identificó cambios significativos en las preferencias de los turistas internacionales, destacando una mayor búsqueda de experiencias auténticas y comunitarias. El 42,3% de los participantes señaló esta tendencia, que abre espacio para propuestas vinculadas con las tradiciones, la cultura y las actividades de las poblaciones locales.

Adicionalmente, el 19,7% destacó un interés creciente por el turismo de naturaleza y aventura. En conjunto, estas dos motivaciones representan el 62% de las respuestas totales. Este porcentaje apunta a una demanda que va más allá de los recorridos convencionales, impulsando la necesidad de diversificar la oferta turística del país para capturar este nicho de mercado.

Estrategia de Anato y Booking.com

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, enfatizó que las expectativas para esta temporada representan una oportunidad para fortalecer la llegada de turistas y llevar sus beneficios a más regiones del país. Su gestión busca conectar la diversidad cultural y natural con experiencias que respondan a lo que buscan los viajeros actuales.

Un estudio global de Booking.com, realizado con más de 28.000 viajeros de 32 países, encontró que el 81% elegiría un destino principalmente por cómo quiere sentirse durante el viaje. Además, el 66% estaría interesado en contratar paquetes flexibles para retirar servicios no planificados, una tendencia que impulsa la personalización del turismo.

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Retos para la comercialización turística

Para Anato, estos resultados plantean la necesidad urgente de fortalecer la promoción internacional de Colombia. La articulación entre agencias de viajes, operadores turísticos y destinos será clave para convertir el interés en productos comercializables. El objetivo es distribuir los beneficios de la actividad turística en más regiones del país, evitando la concentración en polos tradicionales.

Las Agencias de Viajes cumplen un papel fundamental al integrar la oferta de los destinos, facilitar su comercialización y trabajar de la mano con las comunidades locales. Paula Cortés Calle aseguró que este acompañamiento es esencial para construir experiencias acorde con los intereses individuales de cada viajero.