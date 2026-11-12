Anato y WTAAA abordan tributación y distribución aérea en Chile

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, expone prioridades del sector turístico frente a tributación de intermediarios y sistema BSP en la asamblea de WTAAA en Chile.

La comercialización de tiquetes aéreos y el tratamiento tributario de los intermediarios turísticos extranjeros han pasado a ser el eje central de la agenda internacional para el sector de viajes. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ( Anato) confirmó estos avances tras su participación en la Asamblea General de la Alianza Mundial de Asociaciones de Agentes de Viajes ( WTAAA). El evento se desarrolló en la localidad de Pirque, Chile, durante un encuentro que reunió a los máximos directivos de gremios viajeros de diversos continentes para definir las prioridades estratégicas del sector para el año 2027.

Representación colombiana en la asamblea global

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, asistió a la reunión en Chile representando también al Foro Latinoamericano de Turismo (Folatur). Su presencia tuvo como objetivo fundamental trasladar las preocupaciones operativas y comerciales de las agencias de viajes de América Latina a los escenarios donde se discuten las condiciones de operación del turismo a escala global. La dirigente gremial enfatizó que estas plataformas son esenciales para mantener un diálogo directo con organizaciones de otros mercados, permitiendo que las inquietudes de las empresas colombianas sean escuchadas en las mesas de negociación internacional sobre la comercialización del turismo.

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Gestión del sistema de facturación BSP

Un aspecto técnico crucial abordado durante la asamblea fue la presentación de una herramienta de seguimiento al BSP, conocido técnicamente como el Plan de Facturación y Liquidación. Este sistema es el mecanismo financiero utilizado para la liquidación de ventas entre las agencias de viajes y las aerolíneas, constituyendo una pieza angular de la actividad comercial de estas empresas. La discusión sobre la distribución aérea y la gestión de estas operaciones relacionadas con los clientes buscó clarificar las condiciones bajo las cuales las agencias comercializan los servicios aéreos, garantizando un funcionamiento eficiente que beneficia tanto a las empresas turísticas como a los viajeros que contratan estos paquetes.

Debate sobre tributación de intermediarios

Otro de los temas de alto impacto tratado en la Asamblea General fue el análisis de casos internacionales, destacando el ejemplo de Maldivas, y el intercambio de información sobre las medidas tributarias que diferentes países aplican o evalúan para las empresas intermediarias. Este debate está intrínsecamente relacionado con las condiciones de comercialización internacional de los servicios turísticos y la actividad de intermediación en múltiples jurisdicciones. Aunque las discusiones se enmarcan en un escenario que reúne organizaciones de varias regiones del mundo, desde México hasta Argentina y Chile, la información divulgada por Anato no precisó propuestas tributarias específicas ni nuevas obligaciones fiscales para las empresas colombianas, ni decisiones adoptadas sobre la aplicación de impuestos a los intermediarios turísticos extranjeros en los diferentes mercados.

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Prioridades de colaboración para el 2027

Durante los dos días de reunión en Pirque, la WTAAA estableció las prioridades de trabajo para el periodo 2027, incluyendo el intercambio de informes por país, la colaboración con otras organizaciones del sector y la accesibilidad en los viajes. Esta alianza global cuenta con miembros destacados como la Sociedad Estadounidense de Asesores de Viajes (ASTA), además de asociaciones de Canadá, Reino Unido, Australia, Malasia e Indonesia. También participa activamente la Asociación Europea de Agencias de Viajes y Turoperadores (ECTAA), que representa a las organizaciones del continente europeo, fortaleciendo así la red de colaboración internacional para el turismo.

La composición diversa de la WTAAA permite que Folatur, como miembro regional, reúna las preocupaciones de los gremios asociados para presentarlas ante otras organizaciones. Esta estructura garantiza que las empresas latinoamericanas cuenten con una representación sólida que impulse la interlocución con otros países, trabajando en asuntos que inciden directamente en la operatividad de las agencias y en la calidad del servicio al viajero en un mercado cada vez más interconectado.