Anatomía de la Luz: El Vidrio como Cuerpo y Metáfora en el CIE

La primera exposición artística en el Centro Internacional de Especialistas del HIC, CIE, explora la relación entre el cuerpo humano, la luz y el vidrio a través de la obra del artista Daniel Castillo Serrano.

La luz se filtra, incide sobre el cristal y transforma la percepción. Lo que inicialmente se presenta como una superficie inerte, fría, se revela como piel, como un organismo vivo.

La decoración se transmuta en órgano, en tejido, en cicatriz, en un cuerpo expuesto a la contemplación. Esta es la esencia de “Anatomía de la luz”, la primera exposición artística inaugurada en el Centro Internacional de Especialistas del Complejo Médico HIC, CIE. La muestra, creada por el artista bumangués Daniel Castillo Serrano, no pretende replicar la representación del cuerpo humano tal como se observa en una lámina médica tradicional. No se exhiben músculos delineados ni huesos expuestos.

En cambio, se ofrece una nueva perspectiva, una invitación a mirar a través de fragmentos, transparencias, destellos, capas y una paleta de colores que evocan aquello que reside en nuestro interior y que raramente tenemos la oportunidad de observar. Daniel Castillo Serrano, el artista oriundo de Bucaramanga, ha inaugurado en el CIE una exposición donde el vidrio trasciende su naturaleza inanimada para convertirse en cuerpo, en luz y en una poderosa metáfora.

“El título de esta exposición, “Anatomía de la luz”, es un homenaje a la compleja conformación del cuerpo humano, a todas las propiedades físicas y químicas que lo definen”, explica el artista. La inauguración, celebrada el pasado 29 de abril, transformó por unas horas un espacio habitualmente asociado a consultas médicas, diagnósticos, salas de espera y rutinas clínicas en un lugar propicio para la pausa y la contemplación.

En este entorno inusual, rodeado de pacientes, visitantes, residentes, personal médico e integrantes de la copropiedad, el vidrio emergió como una materia viva, palpitante. Castillo posee la habilidad de comunicar a través de este material, gracias a una relación que se extiende por décadas. Nacido en Bucaramanga en 1960, es un artista con una trayectoria de más de treinta años, dedicando gran parte de su vida a la exploración del vidrio en sus diversas formas: vitrales, mosaicos, vitrofusión y escultura.

“Soy Daniel Castillo, un artista del vidrio con más de 36 años de experiencia. He dedicado mi vida y mi pasión al trabajo con el vidrio, explorando diferentes técnicas y posibilidades”, afirma. En “Anatomía de la luz”, este dominio se manifiesta en cerca de diez piezas que parecen respirar y transformarse según el ángulo de visión. El vidrio refleja, refracta, protege, permite el paso de la luz y la modifica.

A veces evoca la fluidez del agua, otras el dinamismo del fuego, y en ocasiones, se asemeja a una herida que no sangra, sino que irradia luz. La exposición presenta obras como “Recorridos”, “Sonidos de fuego 4”, “Órgano vital”, “Puntadas de cobre”, “Aguas profundas”, “Las gaviotas”, “Variaciones 3” y una serie de piezas tituladas “Anatomía de la luz”, creadas entre 2025 y 2026.

En conjunto, estas obras invitan a una contemplación pausada, casi clínica, pero también profundamente emocional: observar el vidrio como si se tratara de una radiografía de la materia. Cada pieza ofrece una interpretación única del cuerpo humano. Algunas obras, a través del mosaico, exploran la idea de lo quebrado y su posterior reconstrucción. Otras, mediante la vitrofusión, transforman el vidrio en una especie de tejido continuo y orgánico.

En las esculturas, la luz deja de ser un simple fondo para convertirse en volumen, en presencia, en materia tangible. La fuerza de la exposición reside precisamente en esta intersección: el arte y la medicina, la belleza y la fragilidad, el cuerpo y la luz. En un entorno donde el cuerpo suele ser examinado desde la perspectiva de la enfermedad, el diagnóstico o el tratamiento, Castillo propone una mirada alternativa: contemplarlo como una arquitectura luminosa, vulnerable y en constante transformación.

Durante la inauguración, Isabel Pinto, administradora del CIE, junto con miembros del consejo de administración, resaltó la importancia de crear espacios culturales que promuevan el bienestar y fortalezcan los lazos dentro de la comunidad. La exposición también representa un hito significativo para el CIE: abrir sus puertas al arte, no como un mero adorno, sino como una experiencia enriquecedora.

Como una pausa en medio de la rutina, como un recordatorio de que los espacios de salud también pueden ser lugares de contemplación, sensibilidad y encuentro.

“Anatomía de la luz” está abierta al público y extiende una invitación a toda la comunidad. La propuesta es simple y poderosa: acercarse, observar con detenimiento y permitir que el vidrio revele su magia. Porque en estas piezas, la luz no solo se refleja, sino que también desvela





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