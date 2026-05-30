Ancelotti confirma participación de Neymar en Copa Mundial 2026

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró la participación del atacante Neymar en la Copa Mundial de la Fifa 2026, a pesar de la lesión muscular que actualmente presenta en el gemelo derecho.

El seleccionador de Brasil , Carlo Ancelotti , aseguró la participación del atacante Neymar en la Copa Mundial de la Fifa 2026, a pesar de la lesión muscular que actualmente presenta en el gemelo derecho.

Ancelotti manifestó una confianza inquebrantable en la recuperación de su figura, al declarar: ‘Neymar va a estar con nosotros’. Además, el técnico explicó que el cuerpo médico y el jugador trabajan intensamente con el objetivo de que esté listo para el primer partido de Brasil en la fase de grupos, que disputará contra Marruecos





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