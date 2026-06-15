Andeg expresa preocupaciones sobre la situación del país en relación con la generación de energía eléctrica

El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, expresó preocupaciones sobre la situación del país en relación con la generación de energía eléctrica y la emergencia que pudiese presentarse en el país al respecto.

El presidente de Andeg , Alejandro Castañeda , expresó preocupaciones sobre la situación del país en relación con la generación de energía eléctrica y la emergencia que pudiese presentarse en el país al respecto.

Según Castañeda, el sistema eléctrico colombiano tiene condiciones y estructura para afrontar la temporada del verano, pero el desafío más grande va a estar durante el año 2027 y urgen medidas para evitar un racionamiento de energía a nivel nacional. Los expertos han explicado que los embalses se encuentran en un nivel del 74% en la acumulación del agua necesaria para la generación de energía, pero a pesar de que la intensidad de las lluvias se ha mantenido en el transcurso de los últimos 18 meses, la preocupación está en la exploración y explotación de hidrocarburos que ha dejado de lado el actual gobierno.

Además, el dirigente gremial llamó la atención en dos aspectos importantes: 'Hay deudas por 4,5 billones de pesos entre subsidios y la intervención de Air-e. Solo a los agentes térmicos se les deben 1,6 billones. Y el costo mensual de operar el parque térmico ronda los 1,5 billones de pesos'





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