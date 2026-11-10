Andi elige este martes 10 de noviembre al sucesor de Bruce Mac Master

La Junta de Dirección General de la Andi elegirá entre Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño al nuevo presidente del gremio empresarial de Colombia.

La Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi) se reúne este martes 10 de noviembre para elegir al sucesor de Bruce Mac Master en la presidencia del principal gremio empresarial del país. Los dos finalistas son Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural ( Naturgas), y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

La votación se produce poco más de un mes después de que la Junta de la Andi aceptara la renuncia de Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años al frente de la organización. La elección definirá quién dirigirá el gremio durante los próximos dos años.

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Cómo funcionará la votación en la Andi

La elección de la presidencia de la Andi se definirá por mayoría de los participantes, según los estatutos de la organización. Para la votación se esperan 33 votos de los integrantes activos de la Junta de Dirección General.

Si todos los integrantes participan, el candidato que resulte elegido necesitará al menos 17 votos para alcanzar la mayoría. Quien asuma la presidencia tendrá un periodo de dos años al frente del gremio.

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El proceso de selección estuvo a cargo de una comisión que contó con el acompañamiento de la firma internacional Heidrick & Struggles, especializada en búsqueda y selección de altos ejecutivos. Según la información disponible, la firma tuvo en cuenta las trayectorias profesionales, experiencias y logros de los aspirantes antes de que los empresarios definieran los nombres que avanzaron a la etapa final.

Perfiles de Luz Stella Murgas y Juan Camilo Nariño

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas desde 2021, sería la primera mujer en ocupar la presidencia de la Andi desde la fundación del gremio, en 1944. Según el recuento histórico de la asociación, hasta Bruce Mac Master habían pasado por el cargo 11 presidentes, todos ellos hombres.

Murgas es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de la misma institución. Su trayectoria en el sector minero energético supera los 15 años, periodo en el que acumuló experiencia en asuntos jurídicos, tributarios, regulatorios y empresariales. Durante ocho años trabajó en Ecopetrol como asesora tributaria de la cadena de valor del negocio y luego ocupó cargos directivos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde fue gerente de Exploración y vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas.

Juan Camilo Nariño es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Su experiencia profesional se ha desarrollado en los sectores público y privado, con énfasis en asuntos corporativos, comerciales, regulatorios y gremiales.

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Nariño también tiene un vínculo previo con la Andi, organización en la que trabajó durante ocho años. Allí estuvo a cargo del funcionamiento de las cámaras sectoriales y del diseño de estrategias regulatorias para diferentes sectores económicos. Durante ese periodo participó en las negociaciones de los acuerdos comerciales de Colombia con la Unión Europea y Corea del Sur, y fue copresidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico durante la etapa de constitución y negociación de ese mecanismo de integración regional.

Retiro de Carlos de Hart de la terna

El proceso contempló inicialmente una terna integrada por Luz Stella Murgas, Juan Camilo Nariño y el exviceministro de Desarrollo Empresarial Carlos de Hart. Sin embargo, Carlos de Hart retiró su candidatura tras expresar reparos frente al procedimiento de selección y a la independencia del gremio respecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Con la salida de Carlos de Hart, la contienda quedó reducida a dos candidatos. La decisión de este martes determinará quién asumirá la representación de los intereses del empresariado colombiano ante el Gobierno, el Congreso y otros actores económicos.