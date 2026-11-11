Andi invita a una negociación técnica del salario mínimo 2027

La recién nombrada presidenta de Andi, Luz Stella Murgas, aboga por un ajuste basado en inflación y productividad, sin fijar cifras preliminares, ante la próxima mesa de concertación en noviembre.

El presidente corporativo Luz Stella Murgas, recién titular de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi), se ha comprometido a liderar las negociaciones que definirán el aumento del salario mínimo para el año 2027. Su enfoque prioriza el uso de la fórmula convencional de inflación más productividad, evitando incrementos fuera de este rango, según explicó en una entrevista con Blu Radio.

Fórmula tradicional de inflación y productividad

Murgas sostuvo que el debate sobre la cotización debe girar alrededor de dos principios fundamentales: mejorar los ingresos de los trabajadores y preservar la competitividad de la empleabilidad. 'Colombia necesita que los trabajadores tengan mejores ingresos y también que protejamos la fuente de empleabilidad,' afirmó. En este sentido, la presidenta de Andi subrayó que la discusión no debe centrarse solamente en el porcentaje de aumento; debe considerarse cómo mejorar los salarios sin afectar las oportunidades de empleo.

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Proceso y cronograma de la mesa de concertación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el índice de precios al consumidor registró un aumento del 6,30 % anual en octubre de 2026. Si se agrega un punto porcentual aproximado de productividad, el incremento previsto en el salario mínimo para 2027 podría superar el 7,3 %, según la fórmula tradicional. Este cálculo es solo una referencia inicial y no constituye un acuerdo definitivo. El informe de productividad que presentará el Dane se espera el 30 de noviembre, el mismo día que se publicará la relación total de factores productivos.

La mesa de concertación salarial y laboral está programada para el 18 de noviembre de 2026. Aunque el Ministerio del Trabajo contempla adelantar su instalación, la fecha límite para firmar un consenso entre el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras es el 15 de diciembre. En caso de no alcanzarse un acuerdo, habrá sesiones adicionales en la segunda mitad de diciembre, y el Gobierno dispondrá hasta el 30 de diciembre de 2026 para expedir el decreto que establisha el nuevo salario mínimo legal mensual, que entrará en vigor el primero de enero de 2027.

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Posturas de las partes y retos de equilibrar salarios y competitividad

Aunque la Andi ha anunciado su disposición a participar en las negociaciones, Murgas enfatizó que no se debe comprometer con un porcentaje específico en esta etapa. 'El debate no puede limitarse en este momento a dar una cifra o un número,' señaló. La presidenta destacó la importancia de una discusión técnica, prudente y responsable, que escuche a trabajadores, empresarios y demás actores involucrados. Reconoció que los objetivos de mejores salarios y mayor competitividad pueden ser mutuamente competitivos, pero es posible integrarlos en una solución conjunta.

En su intervención, Murgas también vinculará la discusión salarial con los temas planteados en la ley de reajuste fiscal, sugiriendo que las decisiones económicas deben analizarse de manera conjunta para evitar impactos negativos en la economía nacional.

Impacto esperado y próximos pasos

Con la framework de inflación y productividad, se espera que el salario mínimo experimentará un aumento que refleje la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y mejore la competitividad empresarial. Los próximos hitos clave incluyen la publicación del informe de productividad el 30 de noviembre, la posible negociación adicional en la segunda mitad de diciembre en caso de desacuerdo, y la emisión final del decreto antes del 30 de diciembre.