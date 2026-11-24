La Andi propone un aporte de 48.8 billones para 2027-2030 a cambio de recorte de gasto. Luz Stella Murgas exige ajustes profundos para proteger la inversión y el empleo formal en Colombia.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi) entregó al Gobierno nacional una propuesta formal para apoyar la recuperación de las finanzas públicas, incluyendo un aporte empresarial de $48,8 billones planificados entre 2027 y 2030.

Esta iniciativa, presentada en una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, busca equilibrar la carga fiscal mediante nuevos ingresos, aunque el gremio advierte que la sostenibilidad económica requiere una reducción estructural del gasto estatal.

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Desglose del Aporte Empresarial 2027-2030

El monto total de $48,8 billones se distribuye en dos componentes principales que buscan estabilizar la recaudación sin detener la actividad productiva. La Andi calcula que esto representa un promedio de $12,2 billones anuales durante el periodo proyectado.

El componente más significativo corresponde a un aporte adicional de $34,1 billones derivado del mantenimiento de la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas en el 35% hasta 2030. Actualmente, existe un plan para reducir esta tasa al 31%, pero la Andi solicita aplazar esa disminución hasta 2031.

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El segundo componente aporta $14,7 billones mediante nuevos aportes de los empleadores al sistema de salud. Este esquema es gradual y se aplicará únicamente a los salarios superiores a cuatro salarios mínimos, un umbral que afecta al 9% de la fuerza laboral.

La organización fundamenta esta distinción salarial señalando que el 91% de los trabajadores en Colombia gana menos de cuatro salarios mínimos. De esta manera, el esfuerzo tributario adicional recae sobre los ingresos más altos para no obstaculizar la contratación formal.

Protección del Poder Adquisitivo y Canasta

Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, afirmó durante la presentación que el ajuste fiscal no puede depender exclusivamente de mayores recursos tributarios. Subrayó que Colombia necesita un ajuste integral que proteja el bolsillo de los ciudadanos y preserve las condiciones para la inversión.

Para mitigar el impacto inflacionario en los hogares, el gremio propuso no gravar con impuesto sobre las ventas (IVA) los bienes de la canasta familiar y los productos de consumo popular. Esta medida busca evitar que el ajuste fiscal se traslade directamente a los precios al consumidor.

Además, la Andi incluyó en su propuesta la exclusión del IVA para los planes voluntarios de salud. La organización considera que estas exenciones son cruciales para mantener el consumo de los hogares en medio de las necesidades de recaudo del Gobierno.

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Reforma al Gasto Público y Eficiencia Estatal

Más allá de los ingresos, la Andi instó al Gobierno a buscar alternativas concretas para reducir el gasto público. El gremio sugiere evaluar la reorganización, fusión o supresión de entidades estatales para identificar oportunidades de ahorro y mejorar la eficiencia.

Otras recomendaciones incluyen revisar subsidios específicos como el del ACPM y evaluar la posibilidad de vender activos de la Nación. Estas medidas se complementan con el fortalecimiento de estrategias contra la evasión tributaria y el contrabando.

La asociación insiste en que la recuperación de las finanzas públicas no depende solo de ingresos y recortes, sino también del crecimiento económico y la capacidad del país para atraer inversiones.

Estabilidad Jurídica y el Mecanismo RUGE

En materia de inversión, la Andi respalda el mecanismo RUGE pero propone dos ajustes clave para fortalecerlo. El primero consiste en ampliar el plazo de estabilidad jurídica de 20 a 30 años para dar mayor certidumbre a los proyectos.

El segundo ajuste busca incluir nuevas inversiones realizadas en proyectos que ya están en ejecución. Estos cambios permitirían facilitar la llegada de recursos para ampliar inversiones existentes con largos periodos de maduración.