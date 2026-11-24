La Andi propone un esfuerzo empresarial de $48,8 billones entre 2027 y 2030 para fortalecer las finanzas públicas y el sistema de salud sin afectar el consumo familiar.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, conocida como Andi, ha presentado una propuesta detallada para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas, proteger el bolsillo de los colombianos, preservar el empleo formal y avanzar en una mayor reducción del gasto público. Este plan integral contempla un esfuerzo del sector empresarial de $48,8 billones entre 2027 y 2030, equivalentes a un promedio de $12,2 billones anuales, destinado a fortalecer las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema de salud.

Propuesta Fiscal y Tarifas Impositivas para el Sector Empresarial

La Andi expresó su respaldo a la decisión del Gobierno de mantener la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas. La propuesta contempla conservar la tarifa del 35% hasta 2030, aplazando hasta 2031 su reducción al 31%. Frente al escenario de reducción inicialmente previsto, esta medida representa $34,1 billones durante los próximos cuatro años. Este aplazamiento busca brindar estabilidad predictiva a las empresas mientras el Estado reestructura sus ingresos.

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Reforma al Financiamiento del Sistema de Salud Nacional

Adicionalmente, la Asociación propuso nuevos aportes de los empleadores al sistema de salud, que representarían $14,7 billones entre 2027 y 2030, mediante un esquema gradual para salarios superiores a cuatro salarios mínimos. Esta propuesta busca fortalecer financieramente el sistema sin generar mayores barreras a la contratación formal, teniendo en cuenta que el 91% de los trabajadores se encuentra por debajo de ese umbral. La estructura escalonada está diseñada para no desincentivar la creación de empleo en la base de la pirámide salarial.

Protección del Consumo y Reducción del Gasto Estatal

La Andi propuso no gravar con IVA los bienes de la canasta familiar, los productos de consumo popular y los planes voluntarios de salud, con el propósito de evitar mayores presiones sobre el poder adquisitivo de los colombianos. La Asociación también planteó que existen alternativas para plantear una mayor reducción del gasto público. En ese sentido, propuso que el Gobierno evalúe oportunidades de ahorro mediante la reorganización, fusión o supresión de entidades del Estado. Además, sugirió revisar subsidios como el del Acpm, evaluar la venta de activos de la Nación y fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando.

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Fortalecimiento del Mecanismo de Estabilidad Jurídica Ruge

En materia de inversión, la Andi expresó su respaldo al mecanismo Ruge y propuso fortalecerlo mediante dos ajustes concretos: ampliar a 30 años el plazo de estabilidad jurídica e incluir nuevas inversiones en proyectos existentes. Estas medidas buscan ofrecer mayor certidumbre a las inversiones que requieren largos periodos de maduración y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos productivos. La ampliación del horizonte temporal es clave para atraer capital de riesgo en sectores intensivos en infraestructura.

Impacto Económico y Compromiso con el Crecimiento Sostenible

La Asociación destacó que la recuperación de las finanzas públicas también depende del crecimiento económico y de la inversión. Finalmente, la Andi reiteró su disposición a contribuir a la construcción de soluciones que permitan atender las necesidades fiscales del país, sin comprometer el consumo de los hogares, el empleo formal ni las condiciones para invertir y crecer. El enfoque multidisciplinario busca equilibrar la responsabilidad fiscal con el desarrollo económico a largo plazo.