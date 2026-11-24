La Andi y los sindicatos muestran disposición para el salario mínimo 2027. La presidenta Luz Stella Murgas destaca el buen clima de diálogo inicial.

La negociación del salario mínimo para 2027 ha comenzado con indicios de reconciliación entre las partes sociales. Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ( Andi), expresó su satisfacción tras la primera reunión de la mesa de concertación. Murgas indicó que encontró un ambiente favorable y confía en que este año sea posible alcanzar un acuerdo formal.

Fin del impasse de cuatro años en salarios

Este optimismo empresarial marca un cambio significativo después de cuatro años sin una concertación efectiva. Desde diciembre de 2022, las diferencias entre las centrales obreras y los empleadores han impedido llegar a un consenso. Como resultado, los incrementos del salario mínimo han terminado siendo definidos por decreto presidencial en lugar de por diálogo tripartito.

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La dirigente gremial recordó que la reunión inicial tuvo como único objetivo aprobar el cronograma de trabajo. Murgas explicó que esperan que, una vez se conozcan los datos de inflación y productividad, se pueda iniciar la deliberación sustantiva. La presidenta de la Andi afirmó ver un espíritu genuino y un ánimo colectivo para lograr un acuerdo vinculante.

Indicadores clave y ejes de la negociación

Sin embargo, Murgas insistió en que todavía es prematuro discutir porcentajes específicos o cifras concretas para el aumento salarial. Para los empresarios, la discusión rigurosa debe comenzar únicamente cuando se disponga de los principales indicadores económicos. La Andi considera que la negociación debe buscar un equilibrio delicado entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad de las empresas para generar empleo formal.

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La directiva de la Andi planteó tres ejes fundamentales que deben orientar las conversaciones futuras. El primero consiste en mejorar los ingresos de los trabajadores. El segundo eje se enfoca en proteger las fuentes de empleabilidad existentes. El tercer y último objetivo es evitar que un incremento salarial termine incentivando la informalidad laboral en el país.

Preocupación por la inflación y costos de producción

La preocupación empresarial también está estrechamente relacionada con el comportamiento reciente de los precios en la economía. Murgas recordó que un informe del Banco de la República encontró que un incremento del salario mínimo superior al 17% generó un efecto inflacionario del 2%. Este dato histórico sirve como referencia crítica para los empleadores en las próximas deliberaciones.

La dirigente señaló que este impacto inflacionario se evidenció a lo largo del año con efectos directos en el bolsillo de los consumidores. Los incrementos se sintieron en el aumento de los servicios públicos, el transporte y los combustibles. Por eso, los empresarios insisten en que el aumento no debe analizarse únicamente desde la necesidad de mejorar los ingresos de los hogares.

Cronograma oficial y próximos pasos legales

La mesa de concertación tendrá su instalación oficial el 27 de noviembre, según el cronograma aprobado por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Antes de esa fecha, el 26 de noviembre se reunirá la Subcomisión de Productividad para abordar los temas técnicos pertinentes. Este calendario establece fechas precisas para el avance de las negociaciones.

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Posteriormente, el 9 de diciembre está previsto el análisis detallado de los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas. Esta sesión contará con información técnica del Dane, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. La fecha clave del 10 de diciembre verá cómo las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empresarios presentan sus propuestas de incremento.

A partir de la presentación de propuestas, comenzarán las deliberaciones formales para intentar alcanzar un consenso entre todas las partes involucradas. El primer plazo legal para lograr un acuerdo vence el 15 de diciembre, según lo establecido en la Ley 278 de 1996. Si las partes no llegan a un consenso en esta fecha, podrán continuar las conversaciones dentro del procedimiento establecido.

De persistir las diferencias a pesar de todos los esfuerzos de diálogo, el Gobierno tendrá que fijar el incremento salarial mediante decreto. Esta vía administrativa se convierte en el último recurso para determinar el valor del salario mínimo nacional. El proceso completo buscará asegurar estabilidad económica y justicia social para todos los sectores.