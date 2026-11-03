Andrea Kimi Antonelli es el campeón mundial más joven de Fórmula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón mundial de Fórmula 1 en México a los 20 años, rompiendo el récord de Sebastian Vettel y llevando la alegría a su país.

Andrea Kimi Antonelli ha escrito una nueva página en la historia de la Fórmula 1 al consagrarse campeón mundial de la temporada 2026. El piloto italiano de Mercedes alcanzó este logro tras finalizar tercero en el Gran Premio de México, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Con este resultado, aseguraron la corona mundial antes de que concluyera la temporada, dejando cinco carreras por disputar. Antonelli se convirtió así en el corredor más joven en conquistar el título de la máxima categoría del automovilismo.

Récords históricos del piloto italiano

Con apenas 20 años y 68 días de edad, el oriundo de Bolonia pulverizó el récord del piloto más joven en proclamarse campeón del mundo. Anteriormente, el alemán Sebastian Vettel ostentaba esta marca desde la temporada 2010, cuando logró el título con 23 años, cuatro meses y 11 días. Esta victoria representa una precocidad nunca antes vista en la categoría reina, rompiendo casi todos los récords que tenía a su alcance. La única marca que sobrevivió fue la de Max Verstappen como ganador más joven de un Gran Premio individual.

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Antonelli también aseguró la corona con cinco carreras todavía por disputarse, algo que ya ha ocurrido en el pasado, aunque no es habitual, especialmente para pilotos tan jóvenes. El territorio mexicano fue testigo de cómo un joven de 20 años dejó atrás marcas que permanecieron vigentes durante décadas en la categoría más importante del automovilismo. Su fortaleza mental fue clave, ya que logró concentrarse y responder en la pista a pesar de los nervios previos al evento.

Emociones y declaracion de Kimi Antonelli

Aunque el propio Antonelli admitió el sábado que estaba tenso y nervioso ante la posibilidad de coronarse, logró mantener la calma. "Para ser sincero, no ha sido un fin de semana fácil. Todavía no me siento al 100 % y la idea de lo que podría pasar está presente, y definitivamente estoy un poco más tenso de lo normal", afirmó el italiano antes de la carrera. Aclaró que no se sentía tan relajado como le gustaría, pero que intentaría dormir bien y centrarse en el día siguiente para dar lo mejor de sí.

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Finalmente, la capacidad de pilotaje del italiano y su concentración dieron frutos en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Toto Wolff, director de Mercedes, expresó su admiración por el prospecto. "Con Kimi, vi casi desde el primer día que estaba ante un chico diferente. Lo primero que me impresionó, que me dejó maravillado, fue su presencia natural", dijo Wolff, destacando la madurez del joven piloto italiano.

Historia de Italia en el automovilismo

Más allá de la coronación mundial, Antonelli le devolvió la gloria a su país. Italia celebró a rabiar el título de Kimi, aunque no lo haya conseguido con la escudería del Cavallino Rampante, Ferrari, el mayor orgullo de los amantes del automovilismo en el país mediterráneo. Los aficionados no pudieron contener su felicidad al escuchar las estrofas de su himno, esta vez con el niño prodigio de Mercedes. Después de 73 años, Italia volvía a tener un campeón mundial de Fórmula 1.

Desde los triunfos de Giuseppe Farina y Alberto Ascari en 1952 y 1953, el país de la pasta no sabía lo que era ver a uno de sus pilotos en lo más alto del campeonato. Incluso, Antonelli es el primer italiano que consigue el título en la era de las transmisiones televisivas a color. Los seguidores de Farina y Ascari tuvieron que conformarse con escuchar las carreras por radio o verlas directamente desde los circuitos. Italia conoce bien la gloria en la Fórmula 1, pues Ferrari consiguió el campeonato de pilotos en 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2007.

Segundo curso en la categoría reina

Aun así, varias generaciones pasaron sin ver a un italiano levantar el trofeo. Corredores como Riccardo Patrese y Michele Alboreto alimentaron la ilusión durante las décadas de 1980 y 1990, pero ninguno logró coronarse. Antonelli debutó en 2025 para reemplazar al máximo ganador en la historia de Mercedes, Lewis Hamilton. El piloto británico, que comparte con Michael Schumacher el récord de más títulos en la historia de la F1, era, sin duda, un corredor difícil de sustituir.

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Sin embargo, la confianza de las Flechas de Plata estaba puesta en el joven italiano, quien ya había demostrado su talento con Prema Racing en la F2. Kimi es el tercer piloto en la historia de la categoría que consigue conquistar el título mundial en su segunda temporada. Con amplia superioridad y seguido principalmente por su compañero de equipo, George Russell, Antonelli se unió a Hamilton en 2008 y Jacques Villeneuve en 1997 como los únicos en lograrlo al segundo intento.

Regreso de Mercedes al dominio

Mercedes, con cinco de los últimos diez títulos, volvió a la cima. Seis años tuvieron que pasar desde aquel 15 de noviembre de 2020 para que Mercedes-AMG Petronas volviera a dominar la Fórmula 1. Tras dominar desde 2017 hasta la pandemia de 2020, Mercedes perdió el título en 2021, cuando comenzó la dinastía de cuatro años consecutivos de Red Bull, con Max Verstappen como campeón. La temporada 2025 la ganó McLaren, con un Lando Norris que estaba en su mejor versión.

Ahora, el triunfo regresa a la casa alemana y se espera que, con las nuevas reglamentaciones, sigan llegando las coronas. Esto se atribuye al buen desarrollo de sus pilotos, George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Toto Wolff está feliz de ver brillar al prospecto italiano, que ya es una realidad consolidada en la máxima categoría. El regreso del campeonato de constructores y pilotos a Mercedes marca un nuevo capítulo en la historia reciente del automovilismo internacional.