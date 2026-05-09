Andrea, madre del niño que quedó colgando de la terraza, entrega su versión del accidente en Suba

Andrea, la madre del niño de dos años que protagonizó un accidente dramático en el barrio La Gaitana, habló por primera vez sobre lo ocurrido y entregó su versión de los hechos. El caso causó conmoción en Bogotá durante la noche del pasado jueves, cuando varios residentes observaron al niño suspendido desde la fachada del edificio. Gracias a la rápida reacción de la comunidad, el impacto fue reducido y el niño sobrevivió con lesiones menores.

Andrea, la madre del niño de dos años que protagonizó un accidente dramático en el barrio La Gaitana , habló por primera vez sobre lo ocurrido y entregó su versión de los hechos.

El caso causó conmoción en Bogotá durante la noche del pasado jueves, cuando varios residentes observaron al niño suspendido desde la fachada del edificio. Gracias a la rápida reacción de la comunidad, el impacto fue reducido y el niño sobrevivió con lesiones menores. El niño permanece bajo observación médica mientras se le practican exámenes de control y se espera que pueda recibir el alta en las próximas horas





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