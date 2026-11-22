Andrea Petro acusa al gobierno de una estrategia de censura contra su padre. El MinTIC tramita la suspensión de la cuenta oficial de Gustavo Petro en redes sociales, generando un intenso debate político en Colombia sobre libertad de expresión.

Andrea Petro ha intensificado la tensión política en Colombia al denunciar públicamente una supuesta campaña de intimidación contra su padre, el expresidente Gustavo Petro. La activista y hija del exmandatario cuestionó frontalmente la solicitud elevada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para suspender la cuenta oficial en redes sociales del expresidente. Este conflicto digital se suma a otras controversias recientes que rodean la salida de Gustavo Petro de la Presidencia de la República.

Denuncia de Andrea Petro sobre persecución política

Andrea Petro emitió un pronunciamiento contundente donde afirmó que la medida del MinTIC no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia coordinada para limitar la presencia pública de Gustavo Petro en el debate nacional. A través de su declaración, sostuvo que han emprendido una ofensiva para borrar políticamente a su padre, desmantelar su seguridad y buscar silenciarlo por todos los medios disponibles. La hija del exjefe de Estado calificó estas acciones como una evidente persecución política y una estrategia de intimidación diseñada para restringir la participación de su progenitor en la vida pública colombiana.

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Solicitud del MinTIC y marco regulatorio digital

El epicentro de la controversia recae en la solicitud formal tramitada desde la Cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para restringir el acceso a la cuenta oficial utilizada por Gustavo Petro. Esta plataforma digital ha servido como canal principal para que el exmandatario mantenga una intensa actividad política tras dejar la Presidencia, incluyendo recientes pronunciamiones públicos y cruzamientos de mensajes con el actual Gobierno. El MinTIC justifica estas actuaciones institucionales bajo criterios regulatorios y de control frente al uso de plataformas digitales, argumentando que se trata de medidas administrativas dentro del marco legal vigente.

Debate entre libertad de expresión y control estatal

La reacción de Andrea Petro ha polarizado rápidamente a la opinión pública colombiana, dividiendo los argumentos entre sectores afines al petrismo y críticos del exmandatario. Desde las cercanías del expresidente y su familia, se advierte firmemente que la medida vulneraría derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de expresión y la participación política. Por el contrario, desde orillas opuestas y instituciones cercanas al Ejecutivo actual, se defiende que las determinaciones adoptadas desde la cartera ministerial responden a protocolos de seguridad digital y no buscan censurar opiniones, sino regular el uso de medios que podrían representar riesgos.

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Impacto en la comunicación digital del expresidente

Este enfrentamiento traslada nuevamente la discusión política al terreno de las redes sociales, que constituyen el principal canal de comunicación para Gustavo Petro en su etapa post-presidencial. La disputa no solo afecta la infraestructura digital del exmandatario, sino que también reabre el debate sobre los límites del poder estatal sobre la privacidad y la voz pública de figuras políticas retiradas. Por ahora, el debate sigue abierto entre quienes respaldan la denuncia de presunta censura formulada por la hija del exmandatario y quienes defienden las determinaciones adoptadas desde el ministerio técnico.

Próximos pasos y consecuencias políticas inminentes

Mientras se resuelve el trámite administrativo ante el MinTIC, la familia Petro mantiene su postura de resistencia ante lo que consideran una ofensiva sistemática. La situación está monitoreada de cerca por medios de comunicación y analistas políticos que observan si esta medida derivará en nuevas acciones legales o declaraciones públicas por parte de la oposición. La resolución final determinará no solo el futuro de la presencia digital de Gustavo Petro, sino que también marcará un precedente importante para la regulación de cuentas oficiales y la libertad de expresión en el ecosistema digital colombiano.