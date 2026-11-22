La congresista Andrea Vargas modificó su descripción oficial tras cuestionamientos por no tener título de abogada. La corrección llega tras el escándalo de falsificaciones de Luz Verónica Estrada en el Pacto Histórico.

La controversia académica que afecta a legisladores del Pacto Histórico registró un nuevo episodio tras las revelaciones sobre los perfiles profesionales de la representante a la Cámara Andrea Vargas. La diputada modificó la redacción de su biografía en el portal oficial de la Cámara de Representantes para aclarar que no ostenta el título de abogada, situación que contrasta con la publicación previa que sí otorgaba dicha categoría profesional a su nombre.

Corrección de perfil oficial en la Cámara

La congresista petrista ajustó su descripción pública después de que se hiciera evidente una imprecisión en la información presentada. El cambio fue detectado y reportado por el abogado antioqueño Miguel Serna, quien compartió capturas de pantalla en la plataforma X que evidencian la alteración de su perfil entre el 19 y el 21 de noviembre. Durante el primer periodo, su perfil indicaba que era abogada graduada de la Universidad del Atlántico, pero la actualización posterior especificó que cursó estudios de Derecho en dicha institución, matizando su condición profesional actual.

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Contexto de falsificaciones del Pacto Histórico

Esta revisión ocurre en un momento de alta sensibilidad tras el escándalo protagonizado por la congresista Luz Verónica Estrada. Estrada enfrenta cuestionamientos graves por irregularidades en sus documentos, incluyendo dos diplomas de bachillerato y uno profesional considerados falsos. El descubridor de las inconsistencias en los títulos de Estrada, Juan Felipe Pedraza, también conocido en redes como Rentas, proporcionó documentación oficial que certifica que Andrea Vargas no está inscrita como abogada ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

La polémica se intensificó con la publicación de un mensaje en Facebook por parte de la Universidad del Atlántico, fechado el 9 de marzo. Dicho contenido felicitaba a Vargas como egresada del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, resaltando su compromiso con el liderazgo y la participación democrática. Esta felicitación institucional contrasta con la certificación judicial reciente y con la aclaración de que ella no cuenta con el título profesional emitido por la universidad.

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Defensa de la congresista Vargas

Ante las críticas, Andrea Vargas negó haber cometido alguna conducta ilegal o delito. La parlamentaria explicó que cursó todas las materias requeridas por la Universidad del Atlántico, pero reconoció que aún no ha recibido el diploma que la acredita como profesional porque ha postergado el cumplimiento de los requisitos finales. Afirmó que nunca contrató con el Estado ni falsificó títulos, describiéndose como una egresada no graduada que está en proceso de terminar su titulación.

Vargas sostuvo que la corrección del perfil en la página web de la Cámara fue un acto de honestidad realizado inmediatamente después de conocer el caso de Estrada. Sostuvo que, al verificar que toda la información estuviera en orden para evitar equívocos, detectaron la reducción imprecisa y procedieron a enmendarla en honor a la verdad, negando cualquier intención de inducir a error sobre su situación legal o académica.

Impacto político y revisión ética en el Congreso

El incidente ocurre mientras varios congresistas solicitan a la Comisión de Ética de la Cámara realizar una auditoría exhaustiva de los títulos y certificaciones académicas de todos los miembros de la corporación. Estas solicitudes buscan aclarar las dudas surgidas por múltiples casos de cuestionamientos sobre credenciales presentadas por funcionarios y representantes políticos del Pacto Histórico. Vargas, quien fue secretaria general de Colombia Humana, mantiene una estrecha relación con el proyecto político del exmandatario Gustavo Petro y ha criticado abiertamente la administración del clan Char en el departamento del Atlántico.